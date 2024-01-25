Опубликовано 25 января 2024, 05:00
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Врач объяснила, почему бесполезно «чистить печень»
Печень — один из важнейших органов в организме человека. Вот почему её здоровью уделяют особое внимание. Этим пользуется народная медицина, которая призывает периодически «чистить печень» разными способами — с помощью яблок, сельдерея, лимонов или других продуктов. Увы, эта идея обречена на провал, предупредила гастроэнтеролог Видновской КБ Анастасия Феклистова.
Дополнительно очищать печень от токсинов вообще не нужно. Этот орган умеет делать это самостоятельно. Исключения — серьёзные повреждения печени вроде цирроза, объяснила Феклистова.
Иногда, желая сделать лучше, можно наоборот только навредить печени, предупредила врач. Вот почему, к примеру, стоит избегать бесконтрольного приёма БАДов или устраивать разгрузочные дни.
Но всё же человек может помочь собственной печени чувствовать себя лучше. Для этого надо соблюдать режим питания, следить за весом, заниматься спортом и отказаться от вредных привычек, сказала гастроэнтеролог изданию News.ru.
На здоровье печени влияет даже сидячий образ жизни. Почитайте, как можно незаметно для себя нарушить работу жизненно важного органа.