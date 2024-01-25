Врач объяснила, почему бесполезно «чистить печень»

Дополнительно очищать печень от токсинов вообще не нужно. Этот орган умеет делать это самостоятельно. Исключения — серьёзные повреждения печени вроде цирроза, объяснила Феклистова.

Иногда, желая сделать лучше, можно наоборот только навредить печени, предупредила врач. Вот почему, к примеру, стоит избегать бесконтрольного приёма БАДов или устраивать разгрузочные дни.

Но всё же человек может помочь собственной печени чувствовать себя лучше. Для этого надо соблюдать режим питания, следить за весом, заниматься спортом и отказаться от вредных привычек, сказала гастроэнтеролог изданию News.ru.

На здоровье печени влияет даже сидячий образ жизни. Почитайте, как можно незаметно для себя нарушить работу жизненно важного органа.