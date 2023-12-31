Врач объяснила, почему бесполезно пить ферменты от обжорства

Причина тяжести и боли после обильного приёма пищи никак не связана с ферментами. Её вызывает то, что еда давит на стенки желудка. Как только она попадает в кишечник, становится легче.

Ферменты, то есть препараты с действующим веществом панкреатин, начинают действовать только в кишечнике. Но кишечнику здорового человека они не помогут — в них содержится слишком низкая доза панкреатина.

Если кто-то говорит вам, что выпил такую чудо-таблетку и ему полегчало, знайте: вполне мог сработать эффект плацебо или то, что человек подвигался. Да и время здесь играет на руку: через полчаса после плотного приёма пищи неприятные ощущения в животе отпускают, написала гастроэнтеролог в своём телеграм-канале.

Чтобы не думать, чем снять проявления обжорства, лучше вообще не переедать в праздники. Но как это сделать, когда тазик с оливье так и манит? Вот хороший способ.