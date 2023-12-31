Врач объяснила, почему бесполезно пить ферменты от обжорства
На Новый год многие отъедаются так, будто не ели весь предыдущий год или боятся не поесть весь следующий. Это, конечно, преувеличение. Тем не менее за новогодним столом мало кто соблюдает принцип умеренности в еде. Некоторые рассчитывают потом принять препараты с ферментами, чтобы облегчить последствия переедания. Гастроэнтеролог Мария Лопатина объяснила, почему это неверная тактика.
Причина тяжести и боли после обильного приёма пищи никак не связана с ферментами. Её вызывает то, что еда давит на стенки желудка. Как только она попадает в кишечник, становится легче.
Ферменты, то есть препараты с действующим веществом панкреатин, начинают действовать только в кишечнике. Но кишечнику здорового человека они не помогут — в них содержится слишком низкая доза панкреатина.
Если кто-то говорит вам, что выпил такую чудо-таблетку и ему полегчало, знайте: вполне мог сработать эффект плацебо или то, что человек подвигался. Да и время здесь играет на руку: через полчаса после плотного приёма пищи неприятные ощущения в животе отпускают, написала гастроэнтеролог в своём телеграм-канале.
Чтобы не думать, чем снять проявления обжорства, лучше вообще не переедать в праздники. Но как это сделать, когда тазик с оливье так и манит? Вот хороший способ.