Как рассказала Кашух, боль в животе во время ОРВИ или после — вообще не редкость, хоть и смотрится она немного чужеродно. На самом деле всё логично, и врач назвала частые причины проблем с ЖКТ:

сам вирус (он может дойти от носоглотки к ЖКТ, а может начать с желудка, попав в организм с пищей); уменьшение микробиоты кишечника; лекарства (некоторые стимулируют работу кишечника и мешают всасыванию; при неточной дозировке и самолечении препараты могут ударить по ЖКТ; жаропонижающие средства вредят слизистой, а антибиотики уничтожают полезные микроорганизмы, да ещё и против вирусов не помогают).

Как помочь желудку во время ОРВИ

Врач посоветовала просто ждать, пока ЖКТ сам не восстановится в течение нескольких дней после выздоровления. Но есть несколько советов:

— не заставлять себя есть, если не хочется; — пить достаточное количество воды; — убрать цельное молоко, сладкую, острую и жирную пищу, сырые овощи и фрукты, продукты, содержащие кофеин (при диарее); — добавить в рацион куриный бульон, рис, овсянку, кисель, отварные овощи, паровые котлеты из нежирного мяса; — после выздоровления придерживаться правильного и сбалансированного питания.

На носу 23 февраля, а за ним 8 Марта — это значит, что снова наступит время застолий и обильных кушаний, после которых хорошо бы ещё потом прийти в себя. Можно заранее подготовиться и вот тут почитать лайфхаки от врача.