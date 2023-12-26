Врач объяснила, почему дышать через рот опаснее, чем курить

Дышать ртом вреднее, чем курить, заявила врач. Всё из-за того, что таким образом мы лишаем себя монооксида азота, который вырабатывается только при носовом дыхании. У этого вещества полно полезных свойств:

служит как фильтр от бактерий и вирусов;

расширяет сосуды в дыхательных путях;

обеспечивает лучшее проникновение кислорода во все клетки организма;

оказывает благоприятное влияние на вегетативную нервную систему и способность организма восстанавливаться;

снимает спазм дыхательных путей.

Ещё один минус: когда мы дышим ртом, мы вдыхаем слишком много кислорода и таким образом лишаем себя жизненно необходимого нам углекислого газа, отметила врач.

Какие проблемы несёт ротовое дыхание:

аденоиды, тонзиллиты, пробки в миндалинах, заложенность носа : в полости рта, в отличие от полости носа, нет никаких «фильтров» для грязного воздуха, поэтому он напрямую попадает на глоточные и нёбные миндалины. Защищаясь, они начинают увеличиваться;

: в полости рта, в отличие от полости носа, нет никаких «фильтров» для грязного воздуха, поэтому он напрямую попадает на глоточные и нёбные миндалины. Защищаясь, они начинают увеличиваться; проблемы с дыханием : всю «грязь», которая попадает на миндалины, в норме вычищает язык, но поскольку при ротовом дыхании он лежит внизу, он не качает нёбо и нарушается отток лимфы от миндалин. В итоге воспаление на них растёт и дыхание только сильнее затрудняется;

: всю «грязь», которая попадает на миндалины, в норме вычищает язык, но поскольку при ротовом дыхании он лежит внизу, он не качает нёбо и нарушается отток лимфы от миндалин. В итоге воспаление на них растёт и дыхание только сильнее затрудняется; чем больше вы дышите ртом, тем сильнее «закладывает» нос : так можно подсесть на сосудосуживающие капли на всю жизнь, предупредила врач в разговоре с «Газетой.ru»;

: так можно подсесть на сосудосуживающие капли на всю жизнь, предупредила врач в разговоре с «Газетой.ru»; храп и ночное апноэ ;

; плохо влияет на внешность : в норме язык давит на верхнюю челюсть, стимулируя её развитие. Взрослым такое положение языка помогает поддержать эстетику лица и замедлять возрастные изменения. Если мы дышим ртом, мы рано или поздно «надышим» себе второй подбородок, носогубные складки, заломы, заключила эксперт.

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