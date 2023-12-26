Врач объяснила, почему дышать через рот опаснее, чем курить
Многие слышали, что дыхание важно для хорошего самочувствия и психологического состояния. Только вот дышать при этом тоже надо правильно. Например, дышать ртом — не вариант, если вы не хотите нажить себе проблем не только со здоровьем, но и с внешностью. Чем опасно ротовое дыхание, рассказал врач-стоматолог, миофункциональный ортодонт (занимается исправлением прикуса) Ксения Пушкина.
Дышать ртом вреднее, чем курить, заявила врач. Всё из-за того, что таким образом мы лишаем себя монооксида азота, который вырабатывается только при носовом дыхании. У этого вещества полно полезных свойств:
- служит как фильтр от бактерий и вирусов;
- расширяет сосуды в дыхательных путях;
- обеспечивает лучшее проникновение кислорода во все клетки организма;
- оказывает благоприятное влияние на вегетативную нервную систему и способность организма восстанавливаться;
- снимает спазм дыхательных путей.
Ещё один минус: когда мы дышим ртом, мы вдыхаем слишком много кислорода и таким образом лишаем себя жизненно необходимого нам углекислого газа, отметила врач.
Какие проблемы несёт ротовое дыхание:
- аденоиды, тонзиллиты, пробки в миндалинах, заложенность носа : в полости рта, в отличие от полости носа, нет никаких «фильтров» для грязного воздуха, поэтому он напрямую попадает на глоточные и нёбные миндалины. Защищаясь, они начинают увеличиваться;
- проблемы с дыханием : всю «грязь», которая попадает на миндалины, в норме вычищает язык, но поскольку при ротовом дыхании он лежит внизу, он не качает нёбо и нарушается отток лимфы от миндалин. В итоге воспаление на них растёт и дыхание только сильнее затрудняется;
- чем больше вы дышите ртом, тем сильнее «закладывает» нос : так можно подсесть на сосудосуживающие капли на всю жизнь, предупредила врач в разговоре с «Газетой.ru»;
- храп и ночное апноэ;
- плохо влияет на внешность : в норме язык давит на верхнюю челюсть, стимулируя её развитие. Взрослым такое положение языка помогает поддержать эстетику лица и замедлять возрастные изменения. Если мы дышим ртом, мы рано или поздно «надышим» себе второй подбородок, носогубные складки, заломы, заключила эксперт.
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