Врач объяснила, почему мужчины умирают раньше женщин. Если кратко — сами виноваты
Многие могли заметить, что в окружении всё как-то больше бабушек и совсем мало дедушек. Было время, когда это можно было списать на последствия Великой Отечественной войны, но теперь уже как-то сложно это делать. Профессор Шарапова объяснила, почему так получается и из-за чего мужчины такие хрупкие, как хрустальные вазочки.
Как объяснила заслуженный врач России, главный врач ГКБ им. В. В. Виноградова Ольга Шарапова, мужчины в целом более склонны к необдуманным поступкам и агрессивному поведению, которое может привести к гибели. Но есть и более серьёзная причина — генетика.
Так повелось, что жир у мужчин накапливается не как у женщин — под кожей, а рядом с внутренними органами. Этот висцеральный жир активизирует синтез гормонов в таком количестве, которое никому не надо, и это приводит к различным воспалениям, а следом — сердечно-сосудистым заболеваниям и инфарктам.
Но это не значит, что нужно смириться и ползти на кладбище. Если пораньше заняться своим здоровьем, то любой мужчина может прожить долгую жизнь. Для этого нужно высыпаться, правильно питаться, отказаться от вредных привычек, заняться спортом и регулярно проходить обследования.
Ещё учёные узнали, почему мужчины так страдают при температуре 37,5, вызывая раздражение и смех у женщин. Оказалось, они не симулянты, а реальные страдальцы.