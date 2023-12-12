Врач объяснила, почему мужчины умирают раньше женщин. Если кратко — сами виноваты

Как объяснила заслуженный врач России, главный врач ГКБ им. В. В. Виноградова Ольга Шарапова, мужчины в целом более склонны к необдуманным поступкам и агрессивному поведению, которое может привести к гибели. Но есть и более серьёзная причина — генетика.

Так повелось, что жир у мужчин накапливается не как у женщин — под кожей, а рядом с внутренними органами. Этот висцеральный жир активизирует синтез гормонов в таком количестве, которое никому не надо, и это приводит к различным воспалениям, а следом — сердечно-сосудистым заболеваниям и инфарктам.

Но это не значит, что нужно смириться и ползти на кладбище. Если пораньше заняться своим здоровьем, то любой мужчина может прожить долгую жизнь. Для этого нужно высыпаться, правильно питаться, отказаться от вредных привычек, заняться спортом и регулярно проходить обследования.

Ещё учёные узнали, почему мужчины так страдают при температуре 37,5, вызывая раздражение и смех у женщин. Оказалось, они не симулянты, а реальные страдальцы.