Здоровье
Опубликовано 09 февраля 2024, 01:10
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Врач объяснила, почему надо проветривать квартиру даже в морозы

Некоторые в морозы боятся открывать форточку даже на миллиметр, чтобы не слечь с простудой. На самом деле сухой и тёплый воздух — идеальная среда для распространения вирусов и накопления вредных веществ и аллергенов в воздухе, рассказала педиатр клиники «Абиа» Мария Самсонова. Она объяснила, как проветрить комнату в холода по всем правилам.
Freepik/lookstudio

Freepik/lookstudio

Почему надо проветривать в мороз

Во-первых, вы улучшаете качество воздуха. Это помогает избавиться от загрязнённого воздуха, в котором присутствуют токсины, пыльца и другие аллергены.

Во-вторых, вы помогаете слизистым оболочкам оставаться здоровыми. Сухой и нагретый воздух в отапливаемых помещениях может привести к их пересыханию. А значит, и к хорошим условиям для проникновения инфекций в организм.

И в-третьих, проветривая помещение, вы не увеличиваете, а наоборот, снижаете риск заболеваний. В свежем воздухе больше кислорода, а концентрация вирусов и бактерий меньше, пояснила врач.

Как правильно проветривать в морозы

При проветривании в холода важно соблюдать эти несложные правила:

  • проветривайте помещения несколько раз в день, чтобы поддерживать постоянное обновление воздуха;
  • открывайте окна на небольшие промежутки времени (около 5–15 минут). Этого хватит, чтобы обновить воздух, не слишком снижая температуру в помещении;
  • убедитесь, что вентиляционные системы в вашем доме работают эффективно, отметила врач в беседе с изданием «Доктор Питер».

А вот если за окном холодно, а дома нет отопления, это уже не полезно для здоровья. Выход — правильно греться. Вот как это делать.

Автор:Евгения Лещова
Редакция
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