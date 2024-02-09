Врач объяснила, почему надо проветривать квартиру даже в морозы

Почему надо проветривать в мороз

Во-первых, вы улучшаете качество воздуха. Это помогает избавиться от загрязнённого воздуха, в котором присутствуют токсины, пыльца и другие аллергены.

Во-вторых, вы помогаете слизистым оболочкам оставаться здоровыми. Сухой и нагретый воздух в отапливаемых помещениях может привести к их пересыханию. А значит, и к хорошим условиям для проникновения инфекций в организм.

И в-третьих, проветривая помещение, вы не увеличиваете, а наоборот, снижаете риск заболеваний. В свежем воздухе больше кислорода, а концентрация вирусов и бактерий меньше, пояснила врач.

Как правильно проветривать в морозы

При проветривании в холода важно соблюдать эти несложные правила:

проветривайте помещения несколько раз в день, чтобы поддерживать постоянное обновление воздуха;

открывайте окна на небольшие промежутки времени (около 5–15 минут) . Этого хватит, чтобы обновить воздух, не слишком снижая температуру в помещении;

. Этого хватит, чтобы обновить воздух, не слишком снижая температуру в помещении; убедитесь, что вентиляционные системы в вашем доме работают эффективно, отметила врач в беседе с изданием «Доктор Питер».

А вот если за окном холодно, а дома нет отопления, это уже не полезно для здоровья. Выход — правильно греться. Вот как это делать.