Врач объяснила, почему надо проветривать квартиру даже в морозы
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Почему надо проветривать в мороз
Во-первых, вы улучшаете качество воздуха. Это помогает избавиться от загрязнённого воздуха, в котором присутствуют токсины, пыльца и другие аллергены.
Во-вторых, вы помогаете слизистым оболочкам оставаться здоровыми. Сухой и нагретый воздух в отапливаемых помещениях может привести к их пересыханию. А значит, и к хорошим условиям для проникновения инфекций в организм.
И в-третьих, проветривая помещение, вы не увеличиваете, а наоборот, снижаете риск заболеваний. В свежем воздухе больше кислорода, а концентрация вирусов и бактерий меньше, пояснила врач.
Как правильно проветривать в морозы
При проветривании в холода важно соблюдать эти несложные правила:
- проветривайте помещения несколько раз в день, чтобы поддерживать постоянное обновление воздуха;
- открывайте окна на небольшие промежутки времени (около 5–15 минут). Этого хватит, чтобы обновить воздух, не слишком снижая температуру в помещении;
- убедитесь, что вентиляционные системы в вашем доме работают эффективно, отметила врач в беседе с изданием «Доктор Питер».
А вот если за окном холодно, а дома нет отопления, это уже не полезно для здоровья. Выход — правильно греться. Вот как это делать.