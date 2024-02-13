Врач объяснила, почему пожилым нужно обязательно есть морковку и пить молоко

Количество иммунных клеток — лимфоцитов и нейтрофилов — с возрастом не уменьшается, а вот их функция и активность — да. Из-за этого даже единичный эпизод острой инфекции может серьёзно подорвать здоровье пожилого человека. Главный гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина рассказала, как укрепить иммунитет пожилого человека с помощью еды.