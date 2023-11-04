Врач объяснила, помогут ли иммуномодуляторы не разболеться

Эксперт отметила, что под иммуномодуляторами сейчас понимаются и БАДы, и препараты на растительной основе, и комплексы витаминов, и некоторые лекарства (например, бактериальные лизаты и интерфероны). Последние, кстати, нужно принимать только по назначению врача, подчеркнула Тишанская в беседе с «Газетой.Ru».

Она также объяснила, что весь этот лечебный набор не поможет защититься от простуды. Дело в том, что учёные уже доказали: иммунитет снижается из-за переохлаждения оболочки верхних дыхательных путей. То есть вы выходите на улицу, капилляры из-за холода сокращаются, и иммунокомпетентные клетки частично погибают. Защита слабеет — риски разболеться растут.

Лучше всего одеваться по погоде, согреваться горячими напитками, а ещё носить маску в помещении. Вакцинироваться тоже не помешает, добавила врач.

К слову, насчёт прививок. Многие считают, что они нужны только детям. Но на деле многие вакцины важно повторно проставить и во взрослом возрасте. Какие — рассказали в этом материале.