Врач раскрыла, сколько можно выпить в новогоднюю ночь спиртного

По словам эксперта, в умеренных дозах алкоголь не навредит, некоторые напитки даже пойдут на пользу кишечнику. Для мужчин безопасной считается порция в 100 гр крепкого алкоголя либо же один бокал вина или кружка пива. Если хочется выпить чуть больше, то делать это стоит хотя бы не «залпом». Лучше употреблять напитки, которые пьются долго, — вино или коктейль, например.

А ещё нельзя пить на голодный желудок — так опьянение придёт быстрее. Сначала стоит плотно поесть, а потом уже просто закусывать. Идеальные закуски для пьющих — жирная рыба, морепродукты. При этом необязательно покупать сёмгу, подойдёт и селедка. Такие продукты защищают слизистую желудка и алкоголь не так быстро всасывается.

С шампанским стоит быть поосторожнее, говорит врач. Оно быстро всасывается из-за содержания газиков и опьянение наступает быстрее. Правда, и проходит оно быстро. В то же время не стоит выбирать шампанское как основное напиток — лучше ограничиться бокалом и перейти на сухое вино.

Если в компании кто-то перебрал с алкоголем, то в первую очередь человеку стоит дать сорбент, чтобы снизить интоксикацию. Плюс ему нужно пить больше воды. При рвоте или диарее можно дать стакан тёплой воды, в котором предварительно надо растворить ложку соли и сахара. Как только человеку полегчает, ему необходимо отправиться спать. Если симптомы более серьёзные — судороги, спутанность сознания, остановка дыхания — звоните в скорую.

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