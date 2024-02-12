Здоровье
Опубликовано 12 февраля 2024, 16:50
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Врач объяснила, в каких случаях нужно проверить тонкий кишечник

О тонком кишечнике не принято говорить так часто, как о его брате — толстом, но он тоже играет важную роль в организме человека. Именно в этом органе происходит основное пищеварение и всасывание питательных веществ из еды, он же не позволяет вредным микроорганизмам и токсинам попасть внутрь. Поэтому важно следить и за его состоянием. В каких случаях стоит его проверить, рассказала врач-терапевт Алина Красикова.
Врач объяснила, в каких случаях нужно проверить тонкий кишечник
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Зачем проверять тонкий кишечник

Врач объяснила в беседе с «Доктором Питером», что исследование этого органа позволяет:

  • выявить различные заболевания и состояния, например функциональные расстройства, пищевую непереносимость, воспалительные процессы, опухоли и т. д.;
  • разобраться в причине беспокоящих симптомов (к примеру боль в животе, диарея, вздутие и другие проблемы ЖКТ);
  • оценить эффективность лечения.

Кому нужно проверить тонкий кишечник

Красикова перечислила конкретные случаи, в которых необходимо узнать состояние тонкого кишечника:

  • подозрение на болезни тонкого кишечника, такие как болезнь Крона или целиакия;
  • необъяснимые пищевые аллергии или непереносимость;
  • частые нарушения в работе органов ЖКТ и неприятные симптомы, например вздутие, повышенное газообразование, нарушение стула и прочие;
  • симптомы, которые нельзя диагностировать другими методами.

Как часто нужно проверять тонкий кишечник

По словам терапевта, всё зависит от вашего случая и рекомендаций врача. Как правило, исследование кишечника делают по необходимости — чтобы поставить диагноз и отследить состояние.

А недавно учёные выяснили, что вирусы в кишечнике могут помочь снизить стресс. Правда, пока исследования провели только на мышах.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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