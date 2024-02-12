Врач объяснила, в каких случаях нужно проверить тонкий кишечник

Зачем проверять тонкий кишечник

Врач объяснила в беседе с «Доктором Питером», что исследование этого органа позволяет:

выявить различные заболевания и состояния, например функциональные расстройства, пищевую непереносимость, воспалительные процессы, опухоли и т. д.;

разобраться в причине беспокоящих симптомов (к примеру боль в животе, диарея, вздутие и другие проблемы ЖКТ);

оценить эффективность лечения.

Кому нужно проверить тонкий кишечник

Красикова перечислила конкретные случаи, в которых необходимо узнать состояние тонкого кишечника:

подозрение на болезни тонкого кишечника, такие как болезнь Крона или целиакия;

необъяснимые пищевые аллергии или непереносимость;

частые нарушения в работе органов ЖКТ и неприятные симптомы, например вздутие, повышенное газообразование, нарушение стула и прочие;

симптомы, которые нельзя диагностировать другими методами.

Как часто нужно проверять тонкий кишечник

По словам терапевта, всё зависит от вашего случая и рекомендаций врача. Как правило, исследование кишечника делают по необходимости — чтобы поставить диагноз и отследить состояние.

А недавно учёные выяснили, что вирусы в кишечнике могут помочь снизить стресс. Правда, пока исследования провели только на мышах.