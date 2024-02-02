Опубликовано 02 февраля 2024, 10:00
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Врач оценил шансы умереть от смеха
Смех — это одна из физиологических реакций человека, которая чаще всего (но не всегда) связана с положительными эмоциями. Считается, что смех полезен для здоровья, а некоторые даже говорят, что он продлевает жизнь. Но ведь существует и выражение «чуть не умер от смеха». Насколько реально такое в жизни? Невролог Сергей Оськин рассказал, может ли смех привести к летальному исходу.
Смех зарождается в мозгу в ответ на поступающую от тела или откуда-то ещё извне информацию, объяснил доктор. Иногда он может возникать при серьёзных патологиях.
Неуместный смех может возникнуть, к примеру, у пациентов с инсультом, эпилепсией, опухолями, неизлечимыми нейродегенеративными заболеваниями, спонтанным пневмотораксом, отметил Оськин.
Если такой человек не получает необходимую помощь, он может умереть. Однако сам по себе смех причиной смерти быть не может — риск умереть от него ничтожно мал, сказал врач порталу «Доктор Питер».
Тем не менее сильный смех может тоже обернуться неприятными последствиями для самочувствия. Вот что будет, если очень сильно смеяться.