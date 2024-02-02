Врач оценил шансы умереть от смеха

Смех зарождается в мозгу в ответ на поступающую от тела или откуда-то ещё извне информацию, объяснил доктор. Иногда он может возникать при серьёзных патологиях.

Неуместный смех может возникнуть, к примеру, у пациентов с инсультом, эпилепсией, опухолями, неизлечимыми нейродегенеративными заболеваниями, спонтанным пневмотораксом, отметил Оськин.

Если такой человек не получает необходимую помощь, он может умереть. Однако сам по себе смех причиной смерти быть не может — риск умереть от него ничтожно мал, сказал врач порталу «Доктор Питер».

Тем не менее сильный смех может тоже обернуться неприятными последствиями для самочувствия. Вот что будет, если очень сильно смеяться.