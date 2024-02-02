Здоровье
Опубликовано 02 февраля 2024, 10:00
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Врач оценил шансы умереть от смеха

Смех — это одна из физиологических реакций человека, которая чаще всего (но не всегда) связана с положительными эмоциями. Считается, что смех полезен для здоровья, а некоторые даже говорят, что он продлевает жизнь. Но ведь существует и выражение «чуть не умер от смеха». Насколько реально такое в жизни? Невролог Сергей Оськин рассказал, может ли смех привести к летальному исходу.
Врач оценил шансы умереть от смеха
© Freepik/stockking

Смех зарождается в мозгу в ответ на поступающую от тела или откуда-то ещё извне информацию, объяснил доктор. Иногда он может возникать при серьёзных патологиях.

Неуместный смех может возникнуть, к примеру, у пациентов с инсультом, эпилепсией, опухолями, неизлечимыми нейродегенеративными заболеваниями, спонтанным пневмотораксом, отметил Оськин.

Если такой человек не получает необходимую помощь, он может умереть. Однако сам по себе смех причиной смерти быть не может — риск умереть от него ничтожно мал, сказал врач порталу «Доктор Питер».

Тем не менее сильный смех может тоже обернуться неприятными последствиями для самочувствия. Вот что будет, если очень сильно смеяться.

Автор:Евгения Лещова
Редакция
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