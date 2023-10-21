Врач перечислил 6 скрытых признаков проблем с сердцем. А вы часто устаёте?

Врач общей практики Адиль Хан из британской клиники Pall Mall Medical советует присмотреться к следующим 6 неявным симптомам проблем с сердцем. Всё-таки лучше провериться, чем потом столкнуться с серьёзными сердечными патологиями.

Итак, о проблемах с сердцем может говорить сильная усталость. Конечно, это нормальная реакция организма, если вы целый день были на ногах. Но вот если сильной физической нагрузки у вас не было, стоит призадуматься.

Ещё один тревожный симптом — незначительный дискомфорт в разных частях тела. Медик отметил, что стоит прислушиваться даже к небольшим неприятным ощущениям в шее, челюсти, спине и животе. Это тоже могут быть проблемы с сердцем.

На них же могут указывать и необычные отёки на ногах или животе.

Опасаться стоит также рвоты и ощущения удушья, особенно если они сопровождаются болью в груди.

Эксперт уточнил, что внезапные обмороки — это тоже признак, что с вами или вашим сердцем что-то не так.

Одышка — ещё один тревожный симптом, если вы занимаетесь домашней работой или находитесь в состоянии покоя.

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