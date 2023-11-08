11:40, 08 ноября 2023
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Врач перечислил причины сухости в горле по утрам. Дело не только в жажде
Ощущение сухости в горле с утра может появиться из-за обезвоживания. Тогда проблему решить легко — попил водички, и всё прошло. Но если речь о скрытом заболевании, вода особо не поможет. При сахарном диабете человек может постоянно испытывать жажду и просыпаться с пересохшим горлом. Подробнее о самых распространённых причинах сухости в горле рассказал сомнолог, доктор медицинских наук Роман Бузунов.
Всего Бузунов перечислил 11 причин появления сухости в горле по утрам:
- сахарный диабет;
- синдром Шёгрена — аутоиммунное заболевание, для которого характерна сухость слизистых оболочек, боль в суставах, повышенная утомляемость;
- обезвоживание. Обычно сопровождается неутолимой жаждой и головной болью;
- сухость воздуха. Ночью выделяется меньше слюны, поэтому утром сухость в горле может быть более заметна;
- гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ). При этом недуге содержимое желудка забрасывается в пищевод и в горло. Человек ощущает изжогу, боль и сухость в горле;
- храп и обструктивное апноэ. Из-за этого человек дышит ртом, что приводит к сухости слизистой горла;
- дисфункция слюнных желёз, например при ожирении;
- затруднение носового дыхания из-за аллергии. Некоторые противоаллергические препараты облегчают симптомы аллергии, но некоторые из них также могут вызывать сухость во рту, отметил врач;
- загрязнение воздуха от транспорта и заводов. Химия вызывает хроническое воспаление слизистой дыхательных путей;
- длительные или интенсивные нагрузки на голосовые связки — крик, многочасовые речи и т. п.;
- курение или пассивное курение. Сигаретный дым может вызывать боль в горле у курильщиков и у окружающих их людей.
Чтобы не страдать от сухости и першения в горле, придётся изменить свои привычки, в том числе пищевые. Например, чёрный кофе, крепкий чай и какао без молока пересушивают слизистую, поэтому их нужно пить поменьше. Как ещё можно решить проблему — узнайте здесь.