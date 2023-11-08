Врач перечислил причины сухости в горле по утрам. Дело не только в жажде

Всего Бузунов перечислил 11 причин появления сухости в горле по утрам:

сахарный диабет;

синдром Шёгрена — аутоиммунное заболевание, для которого характерна сухость слизистых оболочек, боль в суставах, повышенная утомляемость;

обезвоживание. Обычно сопровождается неутолимой жаждой и головной болью;

сухость воздуха. Ночью выделяется меньше слюны, поэтому утром сухость в горле может быть более заметна;

гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ). При этом недуге содержимое желудка забрасывается в пищевод и в горло. Человек ощущает изжогу, боль и сухость в горле;

храп и обструктивное апноэ. Из-за этого человек дышит ртом, что приводит к сухости слизистой горла;

дисфункция слюнных желёз, например при ожирении;

затруднение носового дыхания из-за аллергии. Некоторые противоаллергические препараты облегчают симптомы аллергии, но некоторые из них также могут вызывать сухость во рту, отметил врач;

загрязнение воздуха от транспорта и заводов. Химия вызывает хроническое воспаление слизистой дыхательных путей;

длительные или интенсивные нагрузки на голосовые связки — крик, многочасовые речи и т. п.;

курение или пассивное курение. Сигаретный дым может вызывать боль в горле у курильщиков и у окружающих их людей.

Чтобы не страдать от сухости и першения в горле, придётся изменить свои привычки, в том числе пищевые. Например, чёрный кофе, крепкий чай и какао без молока пересушивают слизистую, поэтому их нужно пить поменьше. Как ещё можно решить проблему — узнайте здесь.