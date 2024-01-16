Здоровье
21:20, 16 января 2024
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Врач перечислил 7 самых вредных мифов о плоскостопии

Миллионы людей живут с плоскостопием. Многие из них не придают никакого значения этому заболеванию, потому что оно их вроде как особо не беспокоит. Но плоскостопие умеет ждать. Оно может дать старт другим заболеваниям опорно-двигательного аппарата и сосудов. Например, привести к остеохондрозу и варикозу, предупредил ортопед сети салонов «Ортека» Михаил Игнатов. Врач рассказал о самых расхожих мифах, связанных с плоскостопием.
Врач перечислил 7 самых вредных мифов о плоскостопии
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7 мифов о плоскостопии

Миф первый: спорт при плоскостопии противопоказан

Это утверждение не совсем верно. С плоскостопием нельзя заниматься только теми видами спорта, которые предполагают большие нагрузки на стопы: фигурное катание, степ-аэробика и т. п. А вот скандинавская ходьба и восточные единоборства только помогут в лечении болезни, сказал Игнатов «Аргументам и фактам».

Миф второй: плоскостопие появляется только у детей

Плоскостопие у ребёнка может быть нормой: оно появляется, а потом проходит само собой. У взрослых стопа может деформироваться в результате травмы, стоячей работы, неудобной обуви и других причин.

Миф третий: от плоскостопия спасут каблуки

Это утверждение тоже не совсем верное. Каблук высотой до 3 см помогает поддерживать свод стопы в правильной форме. Если он больше, то никакой пользы нет, зато передняя часть стопы сильно перегружается. Из-за этого со временем появляется плоскостопие.

Миф пятый: плоскостопие — болезнь полных и беременных

Лишний вес и правда может ускорить развитие плоскостопия. Но стопы деформируются и у стройных людей. Также болезнь появляется у женщин, которые не ждут ребёнка.

Миф шестой: обувь не влияет на появление плоскостопия

На самом деле стопы могут деформироваться именно из-за неправильно подобранной обуви. Некоторые женщины предпочитают ходить в неудобных, но красиво выглядящих туфельках. Как итог — пережатые сосуды, нарушение кровообращения и деформация стопы. Врач подчеркнул, что обувь всегда нужно подбирать по размеру, удобство и безопасность — на первом месте.

Миф седьмой: плоскостопие можно не лечить

С плоскостопием действительно живут миллионы людей. В молодом возрасте кажется, что деформированная стопа доставляет лишь незначительные неудобства. Но на деле патология может вызвать патологические изменения в других отделах опорно-двигательного аппарата, отметил Игнатов. Плоскостопие провоцирует остеохондроз, варикоз и другие серьёзные заболевания.

Из-за плоскостопия, травм или сильных нагрузок на стопу может развиться и пяточная шпора. Как её лечить и как уберечься от появления недуга — узнайте здесь.

Автор:Сергей Свешников
Редакция
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