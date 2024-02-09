Врач перечислил симптомы ишемической болезни сердца

Симптомы ишемической болезни сердца

ИБС развивается из-за нарушений кровоснабжения сердца, как правило, в результате атеросклероза сосудов, пояснил хирург. На стенах коронарных артерий образуются бляшки, которые закупоривают сосуды. В результате нарушается кровоток, и органы испытывают кислородное голодание.

Вот как проявляет себя ишемическая болезнь сердца в острой форме:

интенсивная резкая боль за грудиной, отдающая в левую руку или под лопатку;

сильное жжение в груди;

учащённое сердцебиение;

частые головокружения;

утомляемость.

Ишемия может быть хронической — так называемая стенокардия. При такой форме боль менее выраженная и возникает приступами. При этом у больного будут постоянная одышка и скачки давления.

Причины ишемической болезни сердца

Развитие ИБС провоцируют разные факторы, среди них:

повышенное артериальное давление;

повышенный уровень «плохого» холестерина в крови;

пол (ишемией чаще всего страдают мужчины);

генетическая наследственность (ИБС в основном передаётся по мужской линии);

сахарный диабет;

избыточный вес.

Последствия у болезни могут быть очень тяжёлые вплоть до летального исхода, подчеркнул врач. Так что лучше предотвратить её возникновение, придерживаясь простых мер профилактики:

сбалансированное питание;

физическая активность;

отказ от вредных привычек;

своевременная диагностика, которую необходимо проходить раз в год, даже если ничего не беспокоит, сказал эксперт «Газете.ru».

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