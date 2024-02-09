Врач перечислил симптомы ишемической болезни сердца
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Симптомы ишемической болезни сердца
ИБС развивается из-за нарушений кровоснабжения сердца, как правило, в результате атеросклероза сосудов, пояснил хирург. На стенах коронарных артерий образуются бляшки, которые закупоривают сосуды. В результате нарушается кровоток, и органы испытывают кислородное голодание.
Вот как проявляет себя ишемическая болезнь сердца в острой форме:
- интенсивная резкая боль за грудиной, отдающая в левую руку или под лопатку;
- сильное жжение в груди;
- учащённое сердцебиение;
- частые головокружения;
- утомляемость.
Ишемия может быть хронической — так называемая стенокардия. При такой форме боль менее выраженная и возникает приступами. При этом у больного будут постоянная одышка и скачки давления.
Причины ишемической болезни сердца
Развитие ИБС провоцируют разные факторы, среди них:
- повышенное артериальное давление;
- повышенный уровень «плохого» холестерина в крови;
- пол (ишемией чаще всего страдают мужчины);
- генетическая наследственность (ИБС в основном передаётся по мужской линии);
- сахарный диабет;
- избыточный вес.
Последствия у болезни могут быть очень тяжёлые вплоть до летального исхода, подчеркнул врач. Так что лучше предотвратить её возникновение, придерживаясь простых мер профилактики:
- сбалансированное питание;
- физическая активность;
- отказ от вредных привычек;
- своевременная диагностика, которую необходимо проходить раз в год, даже если ничего не беспокоит, сказал эксперт «Газете.ru».
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