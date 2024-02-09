Здоровье
Опубликовано 09 февраля 2024, 04:00
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Врач перечислил симптомы ишемической болезни сердца

По данным ВОЗ, за последние 23 года количество случаев ишемической болезни сердца (ИБС) во всём мире выросло в 5 раз. В России такой диагноз лидирует среди сердечно-сосудистых заболеваний. Причём недуг заметно помолодел — сегодня он встречается даже у 35-летних. Какие симптомы указывают на ИБС, рассказал сердечно-сосудистый хирург «СМ-Клиники» Кирилл Лахмай.
Freepik/zinkevych

Freepik/zinkevych

Симптомы ишемической болезни сердца

ИБС развивается из-за нарушений кровоснабжения сердца, как правило, в результате атеросклероза сосудов, пояснил хирург. На стенах коронарных артерий образуются бляшки, которые закупоривают сосуды. В результате нарушается кровоток, и органы испытывают кислородное голодание.

Вот как проявляет себя ишемическая болезнь сердца в острой форме:

  • интенсивная резкая боль за грудиной, отдающая в левую руку или под лопатку;
  • сильное жжение в груди;
  • учащённое сердцебиение;
  • частые головокружения;
  • утомляемость.

Ишемия может быть хронической — так называемая стенокардия. При такой форме боль менее выраженная и возникает приступами. При этом у больного будут постоянная одышка и скачки давления.

Причины ишемической болезни сердца

Развитие ИБС провоцируют разные факторы, среди них:

  • повышенное артериальное давление;
  • повышенный уровень «плохого» холестерина в крови;
  • пол (ишемией чаще всего страдают мужчины);
  • генетическая наследственность (ИБС в основном передаётся по мужской линии);
  • сахарный диабет;
  • избыточный вес.

Последствия у болезни могут быть очень тяжёлые вплоть до летального исхода, подчеркнул врач. Так что лучше предотвратить её возникновение, придерживаясь простых мер профилактики:

  • сбалансированное питание;
  • физическая активность;
  • отказ от вредных привычек;
  • своевременная диагностика, которую необходимо проходить раз в год, даже если ничего не беспокоит, сказал эксперт «Газете.ru».

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Автор:Евгения Лещова
Редакция
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