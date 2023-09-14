Врач перечислили эффективные способы борьбы с морщинами сна

Откуда берутся морщины сна

По словам Байрамуковой, секрет возникновения морщин сна кроется в привычке спать, уткнувшись в подушку.

Если лицо соприкасается с поверхностью достаточно долго и трётся о неё, то кожа сдавливается, и образуются новые складки. И над привычкой утыкаться в подушку придётся поработать, иначе морщины станут вашими постоянными спутниками.

Как бороться с морщинами сна

Самое действенное средство от таких морщинок, как уже говорилось выше, — отучить себя от вредной привычки тереться лицом о подушку. Это довольно сложно, ведь тело в процессе сна стремится к наиболее комфортной позе и нет гарантии, что человек, уснув на спине, останется в таком положении до пробуждения.

Есть и другой способ — купить бьюти-подушку, сохраняющую форму лица. Она содержит выемки, которые сводят к минимуму трение и оптимально распределяют давление ткани на кожу.

Ещё можно пользоваться косметическими средствами с ретиноидами, которые замедляют процесс старения кожи, а также изменить пищевой рацион, включив в него больше белка и полезных кислот омега-3.

В случае если ничего не помогает, можно попробовать прибегнуть к косметологическим процедурам — подтяжке лица мезонитями или филлером.

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