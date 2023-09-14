Врач перечислили эффективные способы борьбы с морщинами сна
Как всем прекрасно известно, морщины чаще всего появляются у человека из-за мимики. У любителей хмуриться возникают складки на лбу, у вечно улыбающихся — рядом с уголками рта, и так далее. Но есть тип морщин, который стоит вынести в отдельную категорию — это морщины сна. О том, откуда они берутся, и как с ними бороться, рассказала пластический хирург, врач-дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова.
Откуда берутся морщины сна
По словам Байрамуковой, секрет возникновения морщин сна кроется в привычке спать, уткнувшись в подушку.
Если лицо соприкасается с поверхностью достаточно долго и трётся о неё, то кожа сдавливается, и образуются новые складки. И над привычкой утыкаться в подушку придётся поработать, иначе морщины станут вашими постоянными спутниками.
Как бороться с морщинами сна
Самое действенное средство от таких морщинок, как уже говорилось выше, — отучить себя от вредной привычки тереться лицом о подушку. Это довольно сложно, ведь тело в процессе сна стремится к наиболее комфортной позе и нет гарантии, что человек, уснув на спине, останется в таком положении до пробуждения.
Есть и другой способ — купить бьюти-подушку, сохраняющую форму лица. Она содержит выемки, которые сводят к минимуму трение и оптимально распределяют давление ткани на кожу.
Ещё можно пользоваться косметическими средствами с ретиноидами, которые замедляют процесс старения кожи, а также изменить пищевой рацион, включив в него больше белка и полезных кислот омега-3.
В случае если ничего не помогает, можно попробовать прибегнуть к косметологическим процедурам — подтяжке лица мезонитями или филлером.
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