Врач Петраш набросала план действий для всех, кому целлюлит уже давно поперёк горла
С той самой «апельсиновой коркой» приходится сталкиваться и женщинам, и мужчинам. Причём целлюлит умудряется не только портить внешний вид и наделять комплексами, о которых никто не просил, но и влиять на здоровье в целом. Избавиться от него хотят буквально все, поэтому косметолог и пластический хирург Надежда Петраш рассказала, что для этого нужно делать.
Откуда берётся целлюлит
Петраш рассказала, что целлюлит нередко возникает из-за:
- Наследственного фактора.
- Гормонального сбоя (из-за выработки эстрогена, который влияет на накопление и рост жировых клеток).
- Слабости соединительной ткани (она возникает или генетически, или из-за малоподвижного образа жизни). Обычно соединительная ткань держит жировые клетки в узде, а когда ей не хватает сил, то клетки выпячиваются и появляется та самая ненавистная корка.
- Проблем с метаболизмом (когда жира становится слишком много или он распределяется неравномерно — целлюлит же появляется обычно в области бёдер, ягодиц, боков и живота). Сбоить обмен веществ (а также лимфодренаж и кровообращение) могут из-за:
- неправильного питания,
- увлечения высококалорийной и жирной пищей,
- вредных привычек.
Целлюлит может появиться в любом возрасте. И избавиться от него не всегда получается с помощью того же спорта и похудения. Несовершенства кожи в целом можно увидеть даже на стройных людях.
Мифы о целлюлите
Почему возникает целлюлит, знают далеко не все, поэтому определённое количество мифов о нём по-прежнему гуляет среди людей. Вот несколько самых популярных:
1. Целлюлит бывает только у женщин.
Да, один из факторов появления «апельсиновой корки» — женские гормоны. Однако бывает и так, что у некоторых мужчин начинают преобладать женские гормоны из-за нарушения гормонального баланса.
2. Целлюлит возникает из-за полноты.
У полных людей целлюлит, если он уже есть, действительно становится гораздо заметнее. Но у некоторых полных людей его просто может не быть.
3. Спорт помогает избавиться от целлюлита.
Благодаря спорту улучшаются кровообращение и метаболизм, из-за чего дефекты кожи становятся менее явными и прогрессируют слабее, но фитнес спасает не всегда.
4. Помогает пищевая плёнка.
Этот метод абсолютно нерабочий. Он никак не влияет причины появления целлюлита.
5. Целлюлит появляется только на попе и бёдрах.
«Апельсин» может расцвести везде, где работает подкожно-жировая клетчатка. И это не только ягодицы с бёдрами, но и грудь, и плечи, и зона «холки» на спине, где шея переходит в грудной отдел.
Методы борьбы и профилактики целлюлита
Для тех, у кого есть склонность к целлюлиту или у кого он уже стал заметен, есть несколько простых правил, которые важно соблюдать.
Правильное питание (здоровая и сбалансированная пища, богатая овощами, фруктами, полезными жирами и белками). Стоит сократить количество соли, сахара, жирных и калорийных блюд.
Физическая активность (постоянный спорт и упражнения укрепляют мышцы и улучшают кровообращение, помогая избавиться от целлюлита).
Водный баланс (поддерживает обмен веществ и помогает восстанавливаться коже).
Массаж и скрабирование (улучшают кровообращение и стимулируют лимфодренаж). Подойдут специальные массажные щётки или скрабы для тела, но затем важно питать и увлажнять кожу, чтобы не испортить верхние слои эпидермиса.
Профессиональные процедуры, например:
- мезотерапия (уколы липолитиков);
- горячие обёртывания;
- лимфодренажный и антицеллюлитный массаж;
- миостимуляция;
- радиочастотная и ультразвуковая терапия;
- криотерапия.
К каждому пациенту подход должен быть свой, поэтому грамотный врач должен не только помочь с внешними несовершенствами, но и докопаться до причин, из-за которых целлюлит появился, и избавиться от них.