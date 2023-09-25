Врач Петраш набросала план действий для всех, кому целлюлит уже давно поперёк горла

Откуда берётся целлюлит

Петраш рассказала, что целлюлит нередко возникает из-за:

Наследственного фактора. Гормонального сбоя (из-за выработки эстрогена, который влияет на накопление и рост жировых клеток). Слабости соединительной ткани (она возникает или генетически, или из-за малоподвижного образа жизни). Обычно соединительная ткань держит жировые клетки в узде, а когда ей не хватает сил, то клетки выпячиваются и появляется та самая ненавистная корка. Проблем с метаболизмом (когда жира становится слишком много или он распределяется неравномерно — целлюлит же появляется обычно в области бёдер, ягодиц, боков и живота). Сбоить обмен веществ (а также лимфодренаж и кровообращение) могут из-за:

неправильного питания,

увлечения высококалорийной и жирной пищей,

вредных привычек.

Целлюлит может появиться в любом возрасте. И избавиться от него не всегда получается с помощью того же спорта и похудения. Несовершенства кожи в целом можно увидеть даже на стройных людях.

Мифы о целлюлите

Почему возникает целлюлит, знают далеко не все, поэтому определённое количество мифов о нём по-прежнему гуляет среди людей. Вот несколько самых популярных:

1. Целлюлит бывает только у женщин.

Да, один из факторов появления «апельсиновой корки» — женские гормоны. Однако бывает и так, что у некоторых мужчин начинают преобладать женские гормоны из-за нарушения гормонального баланса.

2. Целлюлит возникает из-за полноты.

У полных людей целлюлит, если он уже есть, действительно становится гораздо заметнее. Но у некоторых полных людей его просто может не быть.

3. Спорт помогает избавиться от целлюлита.

Благодаря спорту улучшаются кровообращение и метаболизм, из-за чего дефекты кожи становятся менее явными и прогрессируют слабее, но фитнес спасает не всегда.

4. Помогает пищевая плёнка.

Этот метод абсолютно нерабочий. Он никак не влияет причины появления целлюлита.

5. Целлюлит появляется только на попе и бёдрах.

«Апельсин» может расцвести везде, где работает подкожно-жировая клетчатка. И это не только ягодицы с бёдрами, но и грудь, и плечи, и зона «холки» на спине, где шея переходит в грудной отдел.

Методы борьбы и профилактики целлюлита

Для тех, у кого есть склонность к целлюлиту или у кого он уже стал заметен, есть несколько простых правил, которые важно соблюдать.

Правильное питание (здоровая и сбалансированная пища, богатая овощами, фруктами, полезными жирами и белками). Стоит сократить количество соли, сахара, жирных и калорийных блюд. Физическая активность (постоянный спорт и упражнения укрепляют мышцы и улучшают кровообращение, помогая избавиться от целлюлита). Водный баланс (поддерживает обмен веществ и помогает восстанавливаться коже). Массаж и скрабирование (улучшают кровообращение и стимулируют лимфодренаж). Подойдут специальные массажные щётки или скрабы для тела, но затем важно питать и увлажнять кожу, чтобы не испортить верхние слои эпидермиса. Профессиональные процедуры, например:

мезотерапия (уколы липолитиков);

горячие обёртывания;

лимфодренажный и антицеллюлитный массаж;

миостимуляция;

радиочастотная и ультразвуковая терапия;

криотерапия.

К каждому пациенту подход должен быть свой, поэтому грамотный врач должен не только помочь с внешними несовершенствами, но и докопаться до причин, из-за которых целлюлит появился, и избавиться от них.