Врач поделилась лайфхаками, как не болеть осенью
Поздняя осень — не самое приятное время года. К тому же сезон простуд — и собственных, и детских. На то, чтобы всё это пережить, тратится много сил, а их как раз обычно и не хватает. Невролог, вегетолог, кандидат медицинских наук Ксения Овсянникова поделилась собственными рецептами, как ей удаётся оставаться в ресурсе и не болеть в холодное время года. Запоминаем.
Вот 5 осенних лайфхаков от врача:
- постоянно пить горячую воду — снимает спазм, запускает пищеварение и лимфоток, заставляет ферменты работать; можно добавить лимон и имбирь, если здоровье позволяет;
- принимать контрастный душ по утрам — правильная последовательность: сначала приятно тёплая вода, потом приятно горячая и только потом приятно холодная;
- парить ноги вечерами — чтобы снять сосудистые спазмы, в воду нужно добавить 4–5 столовых ложек соли и соды;
- пользоваться аромамаслами: для тонуса отлично подойдут сладкий апельсин, хвоя и розмарин, а чтобы успокоиться — лаванда;
- увлажнять воздух в отопительный сезон.
Овсянникова также напомнила, что осенью нужно обязательно одеваться по погоде. А после возвращения с улицы — промывать нос морской или солёной водой. И хорошо бы раз в неделю наведываться в баню, сауну или хаммам.
Несмотря на то что осенью на многих нападает хандра, работу тоже никто не отменял. Если для вас она связана со стрессом, ловите 8 упражнений, которые помогут эффективно с ним справляться.