Врач поделилась лайфхаками, как не болеть осенью

Вот 5 осенних лайфхаков от врача:

постоянно пить горячую воду — снимает спазм, запускает пищеварение и лимфоток, заставляет ферменты работать; можно добавить лимон и имбирь, если здоровье позволяет;

принимать контрастный душ по утрам — правильная последовательность: сначала приятно тёплая вода, потом приятно горячая и только потом приятно холодная;

парить ноги вечерами — чтобы снять сосудистые спазмы, в воду нужно добавить 4–5 столовых ложек соли и соды;

пользоваться аромамаслами: для тонуса отлично подойдут сладкий апельсин, хвоя и розмарин, а чтобы успокоиться — лаванда;

увлажнять воздух в отопительный сезон.

Овсянникова также напомнила, что осенью нужно обязательно одеваться по погоде. А после возвращения с улицы — промывать нос морской или солёной водой. И хорошо бы раз в неделю наведываться в баню, сауну или хаммам.

Несмотря на то что осенью на многих нападает хандра, работу тоже никто не отменял. Если для вас она связана со стрессом, ловите 8 упражнений, которые помогут эффективно с ним справляться.