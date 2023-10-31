Врач поделился собственным рецептом борьбы с деменцией
Впасть в детство боятся не только простые люди, но и врачи. Лекарств от деменции и одной из её разновидностей — болезни Альцгеймера — до сих пор не изобрели. Учёные даже пока точно не знают, почему она вообще возникает. Зато уже есть исследования, на основании которых можно составить свой рецепт борьбы с деменцией, рассказал консультант отделения неотложной помощи Медицинской школы Брайтона и Сассекса, профессор Роб Гэллоуэй.
Врач поделился личным опытом профилактики деменции. Во-первых, новейшие исследования показывают связь между высоким артериальным давлением и развитием заболевания, отметил он.
Так, у людей, которые не лечили гипертонию, вероятность когнитивных нарушений вырастает на 42%. В то же время те, кто лечился от повышенного давления, имели такие же риски заполучить деменцию, как люди с нормальным давлением.
Риск деменции также повышают:
- курение, ожирение и диабет независимо друг от друга — на 60% каждый;
- отсутствие физических упражнений — на 40%,
- загрязнение воздуха — на 10%.
С учётом этих факторов Гэллоуэй, по его словам, сбросил лишний вес, по возможности старается каждый день или хотя бы не меньше 5 раз в неделю выходить на пробежку и следит за давлением, рассказал он в колонке для Daily Mail.
Что ещё посоветовал профессор тем, кто не хочет заболеть деменцией:
- тренировать мозг,
- придерживаться средиземноморской диеты,
- отказаться от алкоголя и никотина,
- спать по 7–8 часов в день,
- делать дыхательные упражнения для профилактики стресса.
Деменция даёт о себе знать по-разному — всё зависит от повреждённой части мозга и типа патологии. У некоторых больных, например, меняются пищевые привычки. Вот по каким признакам можно заметить начало заболевания.