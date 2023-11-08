Врач предупредил, что проблемы с мужским здоровьем появляются за 7 лет до инфаркта

Специалист сказал, что проблемы с эрекцией могут указывать на то, что страдает сердечно-сосудистая система.

«И если член стал уже не такой твёрдый, как был ранее, как в 25–30 лет, то стоит задуматься о своём здоровье и прийти к специалисту», — порекомендовал он.

По его словам, такое состояние возникает за семь лет до инфарктов и инсультов. Дело в том, что артерии в члене в три раза тоньше, чем в сердце. И именно он страдает первым, если в сердечно-сосудистой системе начинаются сбои.

Кроме посещения специалиста, ещё было бы неплохо скорректировать свой рацион. Например, есть поменьше готовой магазинной еды. В ней много вредного как раз для сердечно-сосудистой системы, предупредил врач-диетолог, нутрициолог, гастроэнтеролог Александра Ноев.