Врач предупредил о риске разрыва пищевода из-за бурной новогодней ночи
Ещё пару дней — и большинство россиян ждёт богатый стол. Причём в таком виде его обычно стараются поддерживать как можно дольше. Но это не только радость, но и угроза для желудочно-кишечного тракта — шикарные застолья могут добавить проблем здоровью. Об одной из них «Комсомольской праве» рассказал врач-гастроэнтеролог, терапевт, к. м. н. Алексей Парамонов.
На крупном застолье есть риск переесть или перепить, а порой и то и другое. Нередко это заканчивается рвотой. Если она сильная, и особенно из-за большого количества алкоголя, может надорваться слизистая в месте перехода пищевода в желудок.
По словам врача, это состояние опасно, называется синдромом Мэллори-Вейса.
«При нём может быть примесь алой крови в рвотных массах, или у человека появляется коричневая рвота "кофейной гущей", или чёрный маслянистый полужидкий стул, снижение давление, увеличение пульса», — объяснил Парамонов.
Главное, что важно знать, — нужно не откладывая обратиться к врачу.
Если думаете, что в любом случае переедите, но очень бы не хотелось, воспользуйтесь на застолье шкалой голода и насыщения. Она поможет уловить сигналы тела в праздничные дни и может пригодиться в дальнейшем.