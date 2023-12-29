Здоровье
11:20, 29 декабря 2023
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Врач предупредил о риске разрыва пищевода из-за бурной новогодней ночи

Ещё пару дней — и большинство россиян ждёт богатый стол. Причём в таком виде его обычно стараются поддерживать как можно дольше. Но это не только радость, но и угроза для желудочно-кишечного тракта — шикарные застолья могут добавить проблем здоровью. Об одной из них «Комсомольской праве» рассказал врач-гастроэнтеролог, терапевт, к. м. н. Алексей Парамонов.

Врач предупредил о риске разрыва пищевода из-за бурной новогодней ночи
© Freepik/freepik

На крупном застолье есть риск переесть или перепить, а порой и то и другое. Нередко это заканчивается рвотой. Если она сильная, и особенно из-за большого количества алкоголя, может надорваться слизистая в месте перехода пищевода в желудок.

По словам врача, это состояние опасно, называется синдромом Мэллори-Вейса.

«При нём может быть примесь алой крови в рвотных массах, или у человека появляется коричневая рвота "кофейной гущей", или чёрный маслянистый полужидкий стул, снижение давление, увеличение пульса», — объяснил Парамонов.

Главное, что важно знать, — нужно не откладывая обратиться к врачу.

Если думаете, что в любом случае переедите, но очень бы не хотелось, воспользуйтесь на застолье шкалой голода и насыщения. Она поможет уловить сигналы тела в праздничные дни и может пригодиться в дальнейшем.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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