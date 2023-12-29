Врач предупредил о риске разрыва пищевода из-за бурной новогодней ночи

На крупном застолье есть риск переесть или перепить, а порой и то и другое. Нередко это заканчивается рвотой. Если она сильная, и особенно из-за большого количества алкоголя, может надорваться слизистая в месте перехода пищевода в желудок.

По словам врача, это состояние опасно, называется синдромом Мэллори-Вейса.

«При нём может быть примесь алой крови в рвотных массах, или у человека появляется коричневая рвота "кофейной гущей", или чёрный маслянистый полужидкий стул, снижение давление, увеличение пульса», — объяснил Парамонов.

Главное, что важно знать, — нужно не откладывая обратиться к врачу.

Если думаете, что в любом случае переедите, но очень бы не хотелось, воспользуйтесь на застолье шкалой голода и насыщения. Она поможет уловить сигналы тела в праздничные дни и может пригодиться в дальнейшем.