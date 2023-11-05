Врач предупредил об опасности лишнего витамина D
Когда за окном темно и сыро, есть ощущение, что подзарядка нужна круглосуточно. Вот поэтому поздней осенью многих так и ведёт в аптеку к полочкам с витаминами. Однако биодобавки не всегда идут на пользу, даже самые разрекламированные вроде витамина D. Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, чем опасен его избыток для организма.
Витамин D единственный из всех имеет свойство накапливаться в организме. Если принимать его в избытке, он поведёт себя как очень токсичное вещество, предупредил врач.
Например, у беременных слишком высокие дозы «солнечного витамина» приводят к окостенению ростовых хрящей у плода.
Но лишний витамин D не нужен не только беременным, а вообще и всем, добавил Жемчугов.
«Я сторонник естественных форм всех витаминов», — заключил он в беседе с RT.
Впрочем, иногда витамина D действительно не хватает. Вот по каким признакам это можно распознать.