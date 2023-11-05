Врач предупредил об опасности лишнего витамина D

Витамин D единственный из всех имеет свойство накапливаться в организме. Если принимать его в избытке, он поведёт себя как очень токсичное вещество, предупредил врач.

Например, у беременных слишком высокие дозы «солнечного витамина» приводят к окостенению ростовых хрящей у плода.

Но лишний витамин D не нужен не только беременным, а вообще и всем, добавил Жемчугов.

«Я сторонник естественных форм всех витаминов», — заключил он в беседе с RT.

Впрочем, иногда витамина D действительно не хватает. Вот по каким признакам это можно распознать.