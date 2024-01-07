Любите горячий глинтвейн? Он грозит ожогом пищевода
Горячие напитки пользуются особой популярностью зимой — согреться чайком с паром после возвращения с мороза только в радость. И, на первый взгляд, в этом нет ничего страшного, на самом же деле это страдания для организма. Особенно трудно приходится органам желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Об этом RT рассказал врач-гастроэнтеролог клиники «Евроонко», к. м. н. Владимир Логинов.
По словам специалиста, очень горячие и обжигающие напитки могут вызвать раздражение слизистой оболочки и спазмы верхнего отдела ЖКТ. Плюс такое питьё провоцирует воспалительные заболевания пищевода и желудка. Несладко приходится и печени с поджелудочной. Могут появиться изжога, боль в верхних отделах живота, отрыжка, а иногда и рвота.
Ещё одно возможное последствие слишком горячих напитков — термический ожог. В случае со алкогольными — химический.
А вот тёплые и умеренно горячие напитки, да и еда тоже, не опасны. Но всё равно с уточнение: только если у человека уже нет хронического заболевания органов желудочно-кишечного тракта.
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