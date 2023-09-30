Врач предупредил об опасности засыпания с благовониями
Человек может верить в силу ароматических палочек — что они успокаивают и помогают наладить сон, но это не отменяет медицинского взгляда на вопрос. А в нём ничего положительного, безопасны такие штуки только в качестве украшения интерьера. Подробнее об этом рассказал кандидат психологических наук, доцент, клинический психолог высшей квалификационной категории, психоаналитик, сомнолог Алексей Мелехин.
Чем опасны благовония
- У них часто очень яркий запах, а это удар по нервной системе: она воспринимает как чужеродное, то, что нужно оттталкивать.
- Часто вызывают головные боли и сонное опьянение, особенно если спать под запах. В итоге наутро человек чувствует тяжесть в голове.
- Не убирают бессонницу.
- Способны спровоцировать ночные кошмары и тошноту.
- Схожи с алкоголем и курением — доказано некоторыми исследованиями.
Сработать на пользу может сам процесс зажжения благовоний — успокоить и даже помочь ему уснуть. Но это единоразовая акция и чаще действует на отдельные группы людей.
«Одну ночь они могут заснуть, но не от благовоний, а от самого ритуала и от самого ощущения, что они наконец о себе позаботились», — объяснил сомнолог.
Кому нельзя благовония
По словам специалиста, благовония противопоказаны:
- страдающим хронической бессонницей;
- эмоционально перегруженным;
- с тревожными расстройствами.