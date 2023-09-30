Здоровье
20:45, 30 сентября 2023
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Врач предупредил об опасности засыпания с благовониями

Человек может верить в силу ароматических палочек — что они успокаивают и помогают наладить сон, но это не отменяет медицинского взгляда на вопрос. А в нём ничего положительного, безопасны такие штуки только в качестве украшения интерьера. Подробнее об этом рассказал кандидат психологических наук, доцент, клинический психолог высшей квалификационной категории, психоаналитик, сомнолог Алексей Мелехин.

Врач предупредил об опасности засыпания с благовониями
© Pxhere

Чем опасны благовония

  1. У них часто очень яркий запах, а это удар по нервной системе: она воспринимает как чужеродное, то, что нужно оттталкивать.
  2. Часто вызывают головные боли и сонное опьянение, особенно если спать под запах. В итоге наутро человек чувствует тяжесть в голове.
  3. Не убирают бессонницу.
  4. Способны спровоцировать ночные кошмары и тошноту.
  5. Схожи с алкоголем и курением — доказано некоторыми исследованиями.

Сработать на пользу может сам процесс зажжения благовоний — успокоить и даже помочь ему уснуть. Но это единоразовая акция и чаще действует на отдельные группы людей.

«Одну ночь они могут заснуть, но не от благовоний, а от самого ритуала и от самого ощущения, что они наконец о себе позаботились», — объяснил сомнолог.

Кому нельзя благовония

По словам специалиста, благовония противопоказаны:

  • страдающим хронической бессонницей;
  • эмоционально перегруженным;
  • с тревожными расстройствами.
Редакция
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