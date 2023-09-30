Врач предупредил об опасности засыпания с благовониями

Чем опасны благовония

У них часто очень яркий запах, а это удар по нервной системе: она воспринимает как чужеродное, то, что нужно оттталкивать. Часто вызывают головные боли и сонное опьянение, особенно если спать под запах. В итоге наутро человек чувствует тяжесть в голове. Не убирают бессонницу. Способны спровоцировать ночные кошмары и тошноту. Схожи с алкоголем и курением — доказано некоторыми исследованиями.

Сработать на пользу может сам процесс зажжения благовоний — успокоить и даже помочь ему уснуть. Но это единоразовая акция и чаще действует на отдельные группы людей.

«Одну ночь они могут заснуть, но не от благовоний, а от самого ритуала и от самого ощущения, что они наконец о себе позаботились», — объяснил сомнолог.

Кому нельзя благовония

По словам специалиста, благовония противопоказаны: