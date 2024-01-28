Опубликовано 28 января 2024, 04:00
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Врач раскрыл, чего нельзя делать при головной боли
Голова может заболеть из-за чего угодно: атмосферное давление скачет или переволновался, а может, не выспался или, наоборот, проспал слишком долго. А ещё подхватил ОРВИ либо отравился. В общем, вариантов масса. И что делать? К врачу пока соберёшься, всё уже пройдёт. Поэтому большинство предпочитает просто переждать, пока не полегчает. И заодно применить какое-нибудь народное средство.
Однако не все средства хороши для лечения головной боли, рассказал aif.ru врач-невролог Игорь Мацокин, который на ней и специализируется.
При головной боли, по его словам, нельзя:
- принимать противовоспалительные и обезболивающие препараты более 10 дней — это значительно повышает риск головной боли из-за лекарств;
- пить алкоголь — он только усилит мигрень и головную боль напряжения из-за сосудорасширяющего действия;
- если это мигрень, то не стоит употреблять цитрусовые, шоколад, жирные сыры, красное вино и пиво.
Тем, у кого голова болит регулярно, рекомендуют вести дневник боли, отмечая в нем время её возникновения, продолжительность и лекарства, которые помогли. С этими записями добро пожаловать к врачу, который сможет точнее поставить диагноз.
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