Здоровье
Опубликовано 14 февраля 2024, 23:00
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Врач раскрыл, когда удалённые миндалины могут вернуться

Многие считают, что если удалить гланды, то можно навсегда избавиться от проблем как с ними, так и с горлом в целом. Однако хирург Радж поспешил всех разочаровать — мало того что горло спокойно может болеть и дальше из-за воспаления других участков, так ещё и миндалины могут восстановиться. Вот тебе и I'll be back.
Врач раскрыл, когда удалённые миндалины могут вернуться
© Freepik

Как объяснил хирург Каран Радж, миндалины могут восстановиться из-за того, что хирурги во время операции стараются не повредить здоровые ткани и оставляют немного миндалин на месте. А они со временем могут восстановиться и снова воспаляться. Однако есть нюанс.

Такая чудесная регенерация происходит не всегда и не у всех. Чаще всего она может встречаться у людей, которым удалили гланды в детском возрасте, когда лимфоидная ткань ещё была в процессе роста, а иммунитет как следует не установился.

А надеяться на освобождение от любой боли в горле только из-за удаления миндалин вообще не стоит. По словам медика, воспалиться может вообще любой участок горла, а не только миндалины.

При этом удалять их точно стоит при некоторых условиях. А узнать о них можно здесь.

Автор:Ника Белова
Редакция
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