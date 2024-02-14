Врач раскрыл, когда удалённые миндалины могут вернуться

Как объяснил хирург Каран Радж, миндалины могут восстановиться из-за того, что хирурги во время операции стараются не повредить здоровые ткани и оставляют немного миндалин на месте. А они со временем могут восстановиться и снова воспаляться. Однако есть нюанс.

Такая чудесная регенерация происходит не всегда и не у всех. Чаще всего она может встречаться у людей, которым удалили гланды в детском возрасте, когда лимфоидная ткань ещё была в процессе роста, а иммунитет как следует не установился.

А надеяться на освобождение от любой боли в горле только из-за удаления миндалин вообще не стоит. По словам медика, воспалиться может вообще любой участок горла, а не только миндалины.

При этом удалять их точно стоит при некоторых условиях. А узнать о них можно здесь.