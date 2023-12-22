Это чудо-упражнение поможет дожить до 100 лет

Это чудо-упражнение — обычная ходьба. Она улучшает кровообращение, поддерживает здоровье сердца и подвижность суставов. С её помощью человек сохраняет возможность держать равновесие, а значит, уменьшается риск падений, сказал врач изданию Parade.

А ещё у ходьбы есть один несомненный плюс — заниматься ею можно бесплатно и в любое удобное время.

Многие боятся старости, потому что она ассоциируется со слабым здоровьем. На самом деле даже в солидном возрасте можно оставаться активным и здоровым. Вот что вам точно поможет.