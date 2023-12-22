Это чудо-упражнение поможет дожить до 100 лет
Наверняка любой человек хотел бы пожить подольше. Пока секрет вечной молодости не раскрыт. Зато врачи уже знают, как обеспечить долголетие. Оказывается, это гораздо проще, чем можно было подумать. Достаточно только желания и совсем немного дисциплины, чтобы выполнять одно простое упражнение каждый день. Секрет, как прожить до 100 лет, раскрыл физиотерапевт Лекс Гонсалес.
Это чудо-упражнение — обычная ходьба. Она улучшает кровообращение, поддерживает здоровье сердца и подвижность суставов. С её помощью человек сохраняет возможность держать равновесие, а значит, уменьшается риск падений, сказал врач изданию Parade.
А ещё у ходьбы есть один несомненный плюс — заниматься ею можно бесплатно и в любое удобное время.
Многие боятся старости, потому что она ассоциируется со слабым здоровьем. На самом деле даже в солидном возрасте можно оставаться активным и здоровым. Вот что вам точно поможет.