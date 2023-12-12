Врач раскрыла, через сколько минут жвачка начинает разрушать организм

Бытует мнение, что если пожевать жвачку после еды, то она очистит зубы и освежит дыхание. Второе похоже на правду, но вот с первым беда — на гигиену полости рта жвачка никак не влияет. Помимо этого, она ещё может привести к эрозии желудка, гастриту, смещению зубов и нарушению прикуса.

Стоматолог-терапевт и пародонтолог Елена Мартынова рассказала, что три минуты жвачка никакого вреда не наносит, но затем начинает вырабатываться много слюны и желудочного сока, а это может привести к проблемам с ЖКТ, если баловаться жвачкой часто.

К тому же в жевательных резинках часто бывает сахар, который способствует размножению бактерий во рту. Поэтому лучше брать варианты с сахарозаменителями, хоть и они не совсем безопасные. Например, из-за них можно получить расстройство пищеварения.

Жвачка влияет ещё и на прикус. Если так вхолостую жевать, то нагрузка неправильно распределяется на мышцы и в итоге можно получить проблемы с суставами, смещение зубов и неправильный прикус. Ещё из-за жвачки могут возникать мигрени и аллергии.

Чтобы избежать всех последствий, лучше не злоупотреблять жвачкой, брать варианты с ксилитом, жевать её не дольше пары минут и ни в коем случае не на голодный желудок. Нельзя забывать и о том, что жвачка не заменяет обычную чистку зубов.

Но у жвачки есть и плюсы, причем иногда даже очень неожиданные. Узнать о них можно здесь.