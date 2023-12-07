Врач раскрыла, как не переедать в новогодние праздники
Несмотря на то что любой взрослый человек в силах самостоятельно определить, когда он сыт, переедания в праздники — дело нередкое. Но организм удивителен и не только умеет показать, что вы достигли гастрономического финала, но и может намекнуть, когда вам пора остановиться. Как заметить такие сигналы и что делать, если вы таки перебрали с едой, «Газета.Ru» узнала у врача-нутрициолога компании «Новабиом» Дарьи Русановой.
Как не переедать на Новый год
Не голодайте весь день до застолья
По словам нутрициолога, долгий перерыв в приёмах пищи и сильный голод — как раз прямая дорога к перееданию. Поэтому спастись от того, чтобы наесться как шарик, можно, не игнорируя пищу до этого.
Перестать есть, когда почувствуете себя сытым
В этом лайфхаке есть ещё четыре — как понять, что больше есть не нужно:
сытый, но не переевший человек чувствует лёгкость и прилив сил;
голодный ест быстро, насытившийся — замедляется;
если вы едите долго и много, вкус пищи притупляется;
тянет на разговоры — наполнивший желудок человек неосознанно начинает болтать с другими.
Если же захотелось расстегнуть пуговицу или прикорнуть — значит, увы, вы уже переели.
Не наготавливайте слишком много
И речь не о разнообразии блюд на богатом праздничном столе. Дело в их объёмах — ставьте маленькие порции, а не тазики оливье и прочего.
Объелись — перестаньте выпивать
Спиртное поспособствует тому, что вы съедите ещё больше. Вместо очередного бокала выберите спокойную 20–30-минутную прогулку по улице — так еда быстрее переварится. Чтобы помочь пищеварению, также можно пить воду мелкими глотками. А вот чего делать не стоит, так это пускаться в пляс в таком состоянии, и вообще избегайте любой физнагрузки.
Если же неудобства в животе окажутся сильными, по словам врача, можно принять препарат.
И, между прочим, переедание в некоторых случаях даже может закончиться смертью. Кому это грозит, [рассказалhttps://govoritmoskva.ru/news/366686/) главный внештатный диетолог депздрава Москвы Антонина Стародубова.
Но куда чаще и больше проблем в новогодние праздники появляется из-за алкоголя. В том числе и со здоровьем. Как не перепить, тостуя за новое счастье, объяснил главный внештатный терапевт Минздрава Пермского края Наталья Корягина.