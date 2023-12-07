Врач раскрыла, как не переедать в новогодние праздники

Как не переедать на Новый год

Не голодайте весь день до застолья

По словам нутрициолога, долгий перерыв в приёмах пищи и сильный голод — как раз прямая дорога к перееданию. Поэтому спастись от того, чтобы наесться как шарик, можно, не игнорируя пищу до этого.

Перестать есть, когда почувствуете себя сытым

В этом лайфхаке есть ещё четыре — как понять, что больше есть не нужно:

сытый, но не переевший человек чувствует лёгкость и прилив сил;

голодный ест быстро, насытившийся — замедляется;

если вы едите долго и много, вкус пищи притупляется;

тянет на разговоры — наполнивший желудок человек неосознанно начинает болтать с другими.

Если же захотелось расстегнуть пуговицу или прикорнуть — значит, увы, вы уже переели.

Не наготавливайте слишком много

И речь не о разнообразии блюд на богатом праздничном столе. Дело в их объёмах — ставьте маленькие порции, а не тазики оливье и прочего.

Объелись — перестаньте выпивать

Спиртное поспособствует тому, что вы съедите ещё больше. Вместо очередного бокала выберите спокойную 20–30-минутную прогулку по улице — так еда быстрее переварится. Чтобы помочь пищеварению, также можно пить воду мелкими глотками. А вот чего делать не стоит, так это пускаться в пляс в таком состоянии, и вообще избегайте любой физнагрузки.

Если же неудобства в животе окажутся сильными, по словам врача, можно принять препарат.

И, между прочим, переедание в некоторых случаях даже может закончиться смертью. Кому это грозит, [рассказалhttps://govoritmoskva.ru/news/366686/) главный внештатный диетолог депздрава Москвы Антонина Стародубова.

Но куда чаще и больше проблем в новогодние праздники появляется из-за алкоголя. В том числе и со здоровьем. Как не перепить, тостуя за новое счастье, объяснил главный внештатный терапевт Минздрава Пермского края Наталья Корягина.