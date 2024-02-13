Врач раскрыла, как спастись от раннего облысения
Профилактика облысения
Предупредить облысение легче, чем бороться с ним. Трихолог посоветовала соблюдать следующие правила, чтобы потом не пришлось пересаживать волосы и бегать по врачам:
- меняйте шампунь и кондиционер при ощущении дискомфорта после мытья головы;
- фены и утюжки используйте пореже;
- не курите и не употребляйте слишком много спиртного;
- защищайте кожу головы от солнца, ветра и дождя;
- ешьте овощи, фрукты, принимайте витаминные комплексы в, в которых есть кальций, магний и селен;
- спите не менее 8 часов в сутки;
- каждый день гуляйте на свежем воздухе — хотя бы по полчаса.
Как понять, что началось облысение
Облысение может протекать незаметно. На расчёске остаётся примерно то же количество волос, что и обычно, но при этом процесс уже идёт. И даёт о нём знать постоянный зуд, рассказала Курская «Аргументам и фактам». При облысении голова чешется и в шапке, и без шапки, после смены шампуня и приёма специальных витаминов.
До обращения к врачу можно самому проверить, началось ли уже облысение. Для этого отделите одну прядь сухих волос, зажмите в ладони и проведите ею от корней до кончиков. Посмотрите, сколько волос осталось в руке. Если их примерно 10–15 волосков, то проблема, скорее всего, есть.
При появлении первых залысин нужно идти на трихоскопию. Компьютерная диагностика волос и кожи головы позволит точно определить тип облысения. Подробнее о лечении этой напасти мы рассказывали здесь.