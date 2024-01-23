Врач раскрыла, кому навредит безалкогольное вино
Безалкогольное вино: противопоказания
- Аллергия. Пусть в этом напитке и не содержится алкоголя, зато есть другие компоненты — в частности, диоксид серы, который может вызывать аллергическую реакцию у людей с высокой чувствительностью. Он способен привести к свистящему дыханию у людей с астмой, а также аллергическому риниту и крапивнице.
Особую опасность диоксид серы представляет для астматиков — у них вероятность развития аллергической реакции повышается.
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Обострение подагры. Подагра — это нарушение пуринового обмена, в результате которого в организме накапливается мочевая кислота. Её соли откладываются в почках, других органах и суставах, приводя к сильной боли в последних. Как традиционное, так и безалкогольное вино, содержит много пуринов — следовательно, способно вызвать обострение этого заболевания.
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Поражение печени (гепатиты, циррозы). Несмотря на минимальную дозу алкоголя в напитке, его нахождение там нельзя не учитывать. Поэтому такое вино противопоказано людям с тяжёлой патологией печени. А ещё зависимым от алкоголя — для них оно не альтернатива.
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Вождение авто. Небольшое количество безалкогольного вина вряд ли вызовет состояние алкогольного опьянения, но садиться за руль после его употребления всё же не стоит.
Если остановят сотрудники ГИБДД, результат анализа на алкотестере может показать превышение допустимого уровня алкоголя в крови.
- Детям. Пусть вино и называется безалкогольным, этиловый спирт в нём всё же есть.
Но есть у такого вина и преимущества. Безалкогольное красное способно понизить артериальное давление, так что людям с гипертонией оно полезно в умеренных количествах. А вот гипотоникам, которые и так страдают пониженным, рисковать не стоит.