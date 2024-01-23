Врач раскрыла, кому навредит безалкогольное вино

На полках российских магазинов появляется всё больше вариантов вин с маркировкой Аlcohol 0%. Это безалкогольное вино, которое производят точно так же, как и обычное, но потом удаляют большую часть этилового спирта. Тем не менее соком этот напиток считать нельзя. Более того, у него есть немало ограничений. О них рассказала гастроэнтеролог медицинского центра «Андреевские больницы — НЕБОЛИТ» София Кардашова.