Здоровье
Опубликовано 29 января 2024, 15:20
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Врач раскрыла, можно ли восстановить нервные клетки

Существует расхожая фраза о том, что нервные клетки не восстанавливаются. Нейропсихолог Касс объяснила, так ли это на самом деле. По её словам, ситуация гораздо сложнее, чем может сперва показаться. Строго говоря — да, нервные клетки восстановить невозможно. Однако можно спокойно создать новые, хоть для этого и придётся потрудиться.
Врач раскрыла, можно ли восстановить нервные клетки
© jcomp / Freepik

Как объяснила нейропсихолог Екатерина Касс, если произошла гибель нейрона, то он уже не восстановится. Но мозг умеет создавать новые нейронные и ассоциативные связи, это называется нейрогенез. Без него человеку пришлось бы трудно, потому что нейрогенез снижает риски возникновения различных болезней нервной системы из-за возрастных изменений и отвечает за сохранения пластичности мозга.

Как заставить мозг создавать новые нейронные связи? С помощью регулярной физической нагрузки и обучения чему-то новому.

Где появляются новые нейроны:

  1. В гиппокампе (здесь находится центр памяти и обучения).
  2. В стенках боковых желудочков мозга (затем нейроны перемещаются в обонятельную луковицу).
  3. В амигдале (центр страха и агрессии, вместе с другими структурами амигдала помогает запоминать яркие события, отвечает за социальное обучение и поведение).

Нейропсихолог также отметила, что при активной работе и усвоении сложной информации объём мозга может увеличиваться.

Оказалось, есть лайфхак, как усилить создание и развитие нейронных связей. Об этом упомянула аллерголог-иммунолог Евгения Паршина, когда рассказывала, какой душ полезнее — горячий или холодный. Узнать об этом можно здесь.

Автор:Ника Белова
Редакция
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