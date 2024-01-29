Врач раскрыла, можно ли восстановить нервные клетки
Как объяснила нейропсихолог Екатерина Касс, если произошла гибель нейрона, то он уже не восстановится. Но мозг умеет создавать новые нейронные и ассоциативные связи, это называется нейрогенез. Без него человеку пришлось бы трудно, потому что нейрогенез снижает риски возникновения различных болезней нервной системы из-за возрастных изменений и отвечает за сохранения пластичности мозга.
Как заставить мозг создавать новые нейронные связи? С помощью регулярной физической нагрузки и обучения чему-то новому.
Где появляются новые нейроны:
- В гиппокампе (здесь находится центр памяти и обучения).
- В стенках боковых желудочков мозга (затем нейроны перемещаются в обонятельную луковицу).
- В амигдале (центр страха и агрессии, вместе с другими структурами амигдала помогает запоминать яркие события, отвечает за социальное обучение и поведение).
Нейропсихолог также отметила, что при активной работе и усвоении сложной информации объём мозга может увеличиваться.
Оказалось, есть лайфхак, как усилить создание и развитие нейронных связей. Об этом упомянула аллерголог-иммунолог Евгения Паршина, когда рассказывала, какой душ полезнее — горячий или холодный. Узнать об этом можно здесь.