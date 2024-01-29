Врач раскрыла, можно ли восстановить нервные клетки

Как объяснила нейропсихолог Екатерина Касс, если произошла гибель нейрона, то он уже не восстановится. Но мозг умеет создавать новые нейронные и ассоциативные связи, это называется нейрогенез. Без него человеку пришлось бы трудно, потому что нейрогенез снижает риски возникновения различных болезней нервной системы из-за возрастных изменений и отвечает за сохранения пластичности мозга.

Как заставить мозг создавать новые нейронные связи? С помощью регулярной физической нагрузки и обучения чему-то новому.

Где появляются новые нейроны:

В гиппокампе (здесь находится центр памяти и обучения). В стенках боковых желудочков мозга (затем нейроны перемещаются в обонятельную луковицу). В амигдале (центр страха и агрессии, вместе с другими структурами амигдала помогает запоминать яркие события, отвечает за социальное обучение и поведение).

Нейропсихолог также отметила, что при активной работе и усвоении сложной информации объём мозга может увеличиваться.

Оказалось, есть лайфхак, как усилить создание и развитие нейронных связей. Об этом упомянула аллерголог-иммунолог Евгения Паршина, когда рассказывала, какой душ полезнее — горячий или холодный. Узнать об этом можно здесь.