Врач раскрыла правду о пользе молока с мёдом при простуде

Миф о целебности молока при ОРВИ

Софья Кичаева подчеркнула, что молоко не в состоянии влиять на клетки иммунной системы. А значит, и ускорить выздоровление напиток не может. Но здесь родители возразят: после молочка с мёдом у ребёнка меньше болит горло и облегчаются другие симптомы простуды.

И это правда. Как объяснила педиатр, всё дело в мёде. Смешиваясь с молоком, а затем со слюной, он образует вязкую субстанцию, которая затем обволакивает слизистую оболочку ротовой полости и горла. В итоге слюноотделение во рту увеличивается и облегчает неприятные ощущения при простуде.

«Именно с этим ощущением связан миф, что молоко увеличивает количество соплей в носу и мокроты в лёгких. Но это не так», — отметила врач.

Мокрота вырабатывается в лёгких и в верхних дыхательных путях. Борются с ней специальные белки и клетки, которыми управляет иммунная система. Молоко же на эти процессы никак не влияет.

Польза молока при простуде

Тёплое молоко с мёдом не целебный напиток, но лишним он тоже не будет. Вот какие полезные свойства напитка выделила педиатр:

помогает не допустить обезвоживания во время болезни;

насыщает организм питательными веществами, что бывает полезно при сниженном аппетите;

ослабляет симптомы простуды (но не лечит болезнь).

Кому молоко при простуде пить опасно

Далеко не всем при простуде можно пить молоко с мёдом. Вот кому кому напиток противопоказан: