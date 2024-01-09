Врач раскрыла правду о пользе молока с мёдом при простуде
Тёплое молочко с мёдом и маслом — кого в детстве не лечили этим? Многие пьют напиток и во взрослом возрасте, рассчитывая на целебный эффект. Но вряд ли он будет, считает педиатр клиники DocDeti Софья Кичаева. Молоко никак не помогает иммунитету справиться с вирусным заболеванием. Но и совсем бесполезным напиток тоже не назовёшь, отметила врач.
Миф о целебности молока при ОРВИ
Софья Кичаева подчеркнула, что молоко не в состоянии влиять на клетки иммунной системы. А значит, и ускорить выздоровление напиток не может. Но здесь родители возразят: после молочка с мёдом у ребёнка меньше болит горло и облегчаются другие симптомы простуды.
И это правда. Как объяснила педиатр, всё дело в мёде. Смешиваясь с молоком, а затем со слюной, он образует вязкую субстанцию, которая затем обволакивает слизистую оболочку ротовой полости и горла. В итоге слюноотделение во рту увеличивается и облегчает неприятные ощущения при простуде.
«Именно с этим ощущением связан миф, что молоко увеличивает количество соплей в носу и мокроты в лёгких. Но это не так», — отметила врач.
Мокрота вырабатывается в лёгких и в верхних дыхательных путях. Борются с ней специальные белки и клетки, которыми управляет иммунная система. Молоко же на эти процессы никак не влияет.
Польза молока при простуде
Тёплое молоко с мёдом не целебный напиток, но лишним он тоже не будет. Вот какие полезные свойства напитка выделила педиатр:
- помогает не допустить обезвоживания во время болезни;
- насыщает организм питательными веществами, что бывает полезно при сниженном аппетите;
- ослабляет симптомы простуды (но не лечит болезнь).
Кому молоко при простуде пить опасно
Далеко не всем при простуде можно пить молоко с мёдом. Вот кому кому напиток противопоказан:
- детям до 1 года — мёд у них может вызвать вызвать ботулизм;
- людям с аллергией на мёд;
- просто тем, кто предпочитает другие напитки (например, чай с лимоном). Заставлять пить молоко с мёдом не нужно.