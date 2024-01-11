Врач раскрыла секрет полезных пельменей. Их можно худеющим

По словам специалиста, нужно использовать муку грубого помола, гороховую, гречневую или рисовую. Замените ей четверть пшеничной муки в тесте. Благодаря клетчатке организм быстрее и легче переварит мясо и тесто, поэтому ощущения тяжести не останется.

А для того чтобы снизить калорийность пельменей, важно учесть три совета:

в начинку добавьте капусты, лука, кабачка;

варите, а не обжаривайте;

не поливайте готовое блюдо жирным соусом.

Ещё один вариант сделать пельмени полезнее — готовить их на пару, поделилась врач-диетолог Наталья Денисова.