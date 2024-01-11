Врач раскрыла секрет полезных пельменей. Их можно худеющим
В том, что полуфабрикаты — это быстро и удобно, никто не сомневается. Но вот с пользой проблемы — продукты этой категории нельзя отнести к здоровой еде. Ситуация может измениться, если готовить их дома, учитывая рекомендации, которые в своём телеграм-канале дала врач-гинеколог Екатерина Волкова. Например, можно сделать запас невредных пельменей.
По словам специалиста, нужно использовать муку грубого помола, гороховую, гречневую или рисовую. Замените ей четверть пшеничной муки в тесте. Благодаря клетчатке организм быстрее и легче переварит мясо и тесто, поэтому ощущения тяжести не останется.
А для того чтобы снизить калорийность пельменей, важно учесть три совета:
- в начинку добавьте капусты, лука, кабачка;
- варите, а не обжаривайте;
- не поливайте готовое блюдо жирным соусом.
Ещё один вариант сделать пельмени полезнее — готовить их на пару, поделилась врач-диетолог Наталья Денисова.