Здоровье
08:00, 11 января 2024
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Врач раскрыла секрет полезных пельменей. Их можно худеющим

В том, что полуфабрикаты — это быстро и удобно, никто не сомневается. Но вот с пользой проблемы — продукты этой категории нельзя отнести к здоровой еде. Ситуация может измениться, если готовить их дома, учитывая рекомендации, которые в своём телеграм-канале дала врач-гинеколог Екатерина Волкова. Например, можно сделать запас невредных пельменей.

Врач раскрыла секрет полезных пельменей. Их можно худеющим
© Freepik/timolina

По словам специалиста, нужно использовать муку грубого помола, гороховую, гречневую или рисовую. Замените ей четверть пшеничной муки в тесте. Благодаря клетчатке организм быстрее и легче переварит мясо и тесто, поэтому ощущения тяжести не останется.

А для того чтобы снизить калорийность пельменей, важно учесть три совета:

  • в начинку добавьте капусты, лука, кабачка;
  • варите, а не обжаривайте;
  • не поливайте готовое блюдо жирным соусом.

Ещё один вариант сделать пельмени полезнее — готовить их на пару, поделилась врач-диетолог Наталья Денисова.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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