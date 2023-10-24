Врач рассказал, чем грозит повышенная свёртываемость крови и кто в зоне риска
Повышенная свёртываемость крови, или тромбофилия — состояние, при котором кровь загустевает очень быстро. Когда-то это помогало людям не умереть от ран, а сейчас превратилось в серьёзную проблему из-за рисков образования тромбов и закупорки сосудов. В зоне риска все, у которого в семье есть родные с таким диагнозом, и ещё некоторые группы людей. Подробно о тромбофилии рассказал врач-кардиолог НИИ Скорой помощи им. И. И. Джанелидзе Константин Крулёв.
По словам специалиста, тромбофилия — достаточно распространённое состояние. Но если ещё век назад эта болячка давала человеку преимущества — например, в условиях боевых действий раны меньше кровоточили, то в современном мире это стало скорее проблемой. Бороться с тромбами оказалось не так уж и просто, особенно у людей старше 40 лет.
Врач объяснил, что врождённая тромбофилия возникает из-за аномалий генов, отвечающих за функцию свёртываемости крови. Её можно выявить с помощью специальных анализов. Но самостоятельно и без показаний делать этого не стоит — дорого, да и самому разобраться не получится.
А вот кому врачи назначают такие обследования:
- если тромбофилия есть у родственников;
- если случаи тромбоза были у самого пациента до 50 лет;
- перед операциями и химиотерапией;
- перед приёмом комбинированных оральных антикоагулянтов;
- женщинам, планирующим беременность, если были случаи выкидышей на сроке 10 недель и менее.
При грамотно назначенном лечении пациенты с тромбофилией, даже неоднократно ранее переносившие тяжёлые тромбозы, могут десятилетиями чувствовать себя совершенно нормально, отметил врач.
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