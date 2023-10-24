Врач рассказал, чем грозит повышенная свёртываемость крови и кто в зоне риска

По словам специалиста, тромбофилия — достаточно распространённое состояние. Но если ещё век назад эта болячка давала человеку преимущества — например, в условиях боевых действий раны меньше кровоточили, то в современном мире это стало скорее проблемой. Бороться с тромбами оказалось не так уж и просто, особенно у людей старше 40 лет.

Врач объяснил, что врождённая тромбофилия возникает из-за аномалий генов, отвечающих за функцию свёртываемости крови. Её можно выявить с помощью специальных анализов. Но самостоятельно и без показаний делать этого не стоит — дорого, да и самому разобраться не получится.

А вот кому врачи назначают такие обследования:

если тромбофилия есть у родственников;

если случаи тромбоза были у самого пациента до 50 лет;

перед операциями и химиотерапией;

перед приёмом комбинированных оральных антикоагулянтов;

женщинам, планирующим беременность, если были случаи выкидышей на сроке 10 недель и менее.

При грамотно назначенном лечении пациенты с тромбофилией, даже неоднократно ранее переносившие тяжёлые тромбозы, могут десятилетиями чувствовать себя совершенно нормально, отметил врач.

А в том, какие анализы помогут заподозрить проблемы с сердцем, можно узнать в этом материале.