Здоровье
Опубликовано 03 февраля 2024, 01:00
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Врач рассказал, чем ни в коем случае нельзя закусывать водку. Список многих разочарует

Редкие посиделки могут обойтись без алкоголя — и тут уже на любителя: кто-то предпочитает тяжёлую артиллерию в виде водки, а кто-то — что-то полегче, например вино. Однако алкоголь не приходит один — к нему в паре всегда идёт закуска. И вот стол накрывать стоит с умом. Хирург Умнов рассказал, какая закуска может привести к гепатиту и другим заболеваниям.
Врач рассказал, чем ни в коем случае нельзя закусывать водку. Список многих разочарует
© Marek Mucha / Unsplash

Как объяснил преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов, алкоголь обычно очень плохо влияет на организм, отравляя его, поэтому от любой дозы горячительного страдают желудок, поджелудочная и печень.

И чтобы не нагрузить эти органы еще сильнее, стоит выбирать правильную закуску. Ей может оказаться любая, кроме:

  • жирной;
  • жареной;
  • копчёной пищи.

Именно эти категории продуктов негативно воздействуют на органы ЖКТ, вызывая проблемы и сложности с перевариванием. А вместе с алкоголем они вообще могут привести к панкреатиту и гепатиту. Поэтому шашлык, копчёная колбаса и жирный сыр должны уйти с праздничного стола.

Но это не единственные продукты, которых стоит избегать во время возлияний. Некоторые блюда могут усилить отравление и похмелье, а ознакомиться с ними можно здесь.

Автор:Ника Белова
Редакция
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