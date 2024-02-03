Врач рассказал, чем ни в коем случае нельзя закусывать водку. Список многих разочарует

Как объяснил преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов, алкоголь обычно очень плохо влияет на организм, отравляя его, поэтому от любой дозы горячительного страдают желудок, поджелудочная и печень.

И чтобы не нагрузить эти органы еще сильнее, стоит выбирать правильную закуску. Ей может оказаться любая, кроме:

жирной;

жареной;

копчёной пищи.

Именно эти категории продуктов негативно воздействуют на органы ЖКТ, вызывая проблемы и сложности с перевариванием. А вместе с алкоголем они вообще могут привести к панкреатиту и гепатиту. Поэтому шашлык, копчёная колбаса и жирный сыр должны уйти с праздничного стола.

Но это не единственные продукты, которых стоит избегать во время возлияний. Некоторые блюда могут усилить отравление и похмелье, а ознакомиться с ними можно здесь.