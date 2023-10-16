Врач рассказал, что делать, если появился геморрой

Во-первых, определимся, что приводит к геморрою. По словам доктора, это сидячий образ жизни, запоры, тяжёлые физические нагрузки. Из-за них кровь приливает к геморроидальным сплетениям — тем самым венам под слизистой прямой кишки. Сосуды раздуваются и выходят наружу.

Они могут травмироваться — тогда появляется кровь во время дефекации — и всячески отравлять нам жизнь. Чем запущеннее заболевание, тем симптомы серьёзнее.

«Каждый раз, выпив бокал вина, поужинав любимым стейком или поставив очередной рекорд в тренажёрном зале, вы будто бы находитесь в программе "Поле чудес", крутите барабан и ждёте, пока на барабане появится сектор "геморрой"», — рассказал Коршунов.

Если проблемы уже появились, придётся идти к колопроктологу. А в экстренных случаях нужно вызывать скорую. Речь о состояниях, когда у пациента:

выделяется много крови;

геморрой сильно беспокоит;

поднялась температура, а на приём к специалисту попасть в этот день невозможно.

Если симптомы менее выражены, нужно подумать о профилактике:

исключите тяжёлые физические нагрузки, включая спорт;

следите за питанием: откажитесь от алкоголя и острой пищи, добавьте в рацион побольше овощей и фруктов, кисломолочных продуктов, пейте больше воды. Всё это нужно, чтобы стул был более мягким, а поход в туалет менее болезненным.

Если появилась «шишка на попе», можно использовать гепариновую мазь, рассказал доктор. Если выделяется кровь — свечи, например натальсид. Но важно при этом не затягивать с визитом к врачу, который подберёт оптимальное лечение. Помните про противопоказания у любых лекарств.