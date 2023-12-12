Врач рассказал, что нужно делать, чтобы предотвратить инсульт
Огромное количество россиян умирает от инсульта. Как причина смерти он занимает третье место после ишемической болезни сердца и рака. Это состояние, при котором нарушается кровоснабжение головного мозга, происходит повреждение или полная гибель клеток мозга. О том, как себя защитить от опасного состояния, «Вечерней Москве» рассказал врач-терапевт, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Александр Лаврищев.
Инсульт определяют по нарушениям речи и зрения, сильной головной боли и потере координации. При появлении таких симптомов нужно как можно быстрее обратиться к врачу. В группе риска в том числе курильщики, гипертоники, диабетики и те, кто страдает от мерцательной аритмии.
Лаврищев отметил, что для того, чтобы никогда не узнать, что такое инсульт, стоит регулярно обследоваться, контролировать давление и делать ЭКГ. Также важно следить за уровнем холестерина в крови и сахара. Лучше отказаться от курения и заниматься спортом, добавил эксперт.
Ещё необходимо придерживаться принципов здорового питания и не злоупотреблять алкоголем.
А здесь можно узнать о симптоме инсульта, который может появиться за неделю до приступа.