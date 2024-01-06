Врач рассказал, как быстро прийти в себя после праздников. Разгрузочные дни заказывали?

Как рассказал диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов, самый быстрый способ прийти в себя после загруженных праздников — разгрузочные дни. Хватит всего одного или пары дней, чтобы более-менее восстановить адекватную работу организма. Есть три самых популярных варианта.

Белковый день (на завтрак — яйца, на обед — рыба, на ужин — растительные белки вроде бобовых, цельнозерновых или соевого мяса). Белки хорошо восстанавливают после тренировок, травм и потрясений, повышают иммунитет. Противопоказания: проблемы с почками, гипертония и диабет. День на грушах, яблоках, арбузах или воде (много клетчатки, мало калорий). Противопоказания: проблемы с ЖКТ, потому что придётся есть много фруктов с разной степенью кислотности; слишком мало калорий, особенно если сидеть сутки на воде. Разгрузка на гречке (снижает уровень сахара в крови, поэтому полезна диабетикам и сердечникам). Противопоказания: проблемы с ЖКТ, каша может замедлить пищеварение.

Врач напомнил, что любые разгрузочные дни — это сильный стресс для организма, поэтому лучше обходиться без них. А вот здесь можно узнать советы для тех, кто перестарался за столом и переел.