Здоровье
Опубликовано 01 февраля 2024, 06:00
2 мин.

Врач рассказал, как слезть с капель для носа. Железный вариант только один

С насморком хоть однажды сталкивался каждый. У одних лечение проходит благополучно — и они забывают о каплях до следующей болезни. Другие же продолжают страдать из-за того, что подсели на них. Врач-патофизиолог Сергей Степанов в беседе с «Доктором Питером» рассказал зависимым, как от них отделаться, а остальным — как не увлечься.
Врач рассказал, как слезть с капель для носа. Железный вариант только один
© Freepik/freepik

Для начала нужно понять, почему развивается привыкание к каплям. Дело в побочном эффекте таких средств — со временем рецепторы носа становятся менее чувствительными — в итоге человек запускает лекарство в нос снова и снова. Для того чтобы подсесть, достаточно всего пяти дней.

Со временем любой человек становится устойчивым, предупредил врач. И он будет или повышать дозу, или искать новое лекарство.

Верный способ «отменить» резистентность — в течение года не принимать действующее вещество, от которого она возникла. Оно может быть одинаковым в разных каплях, поэтому перед покупкой нужно изучить этикетку. По словам врача, через год прежние будут действовать как обычно.

Чтобы не допустить повторения прошлого опыта, а тем, кто ещё не сталкивался, — не подсесть на капли, нужно не дать проявиться этому неприятному побочному эффекту. Выход — не пользоваться каплями с одним и тем же действующим веществом, периодически менять их.

Беспроигрышный вариант — промывать полости носа гипертоническим раствором, то есть солёной водой. Этот способ не грозит привыканием.

Использовать обычную воду не следует — это нарушит солевой баланс, и носовые раковины начнут отекать. В итоге нос будет дышать ещё хуже.

А ещё важны совсем простые действия — почаще проветривать помещение и увлажнять воздух.

Если из-за капель для носа взрослый человек рискует приобрести зависимость, то ребёнка они способны ещё и убить. Почему есть такая опасность, объяснила врач-отоларинголог Светлана Марнова.

Автор:Кира Полякова
Редакция
RSS

infoforme.ru, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.