Врач рассказал, как снять головную боль без таблеток

Унять головную боль поможет массаж. Сначала воздействовать надо на точки входа лимфы в тело — переднюю поверхность грудной клетки.

Затем нужно грубо помассировать всю шею и голову, включая уши. И напоследок нужно поделать наклоны головы и просто пройтись, посоветовал доктор.

Если это не поможет, можно выпить чай или кофе, так как содержащийся в них кофеин тонизирует. А если не надо работать, можно лечь спать — возможно, дело в недосыпе, сказал врач порталу News.ru.

Головная боль — далеко не всегда повод бежать к врачу. Кому-то помогают таблетки, кому-то — средства народной медицины. С последними стоит быть осторожнее. Вот чего точно нельзя делать при головной боли.