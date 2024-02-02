Опубликовано 02 февраля 2024, 07:00
1 мин.
Врач рассказал, как снять головную боль без таблеток
Не зря про какую-нибудь досадную проблему говорят, что это головная боль. Такой симптом действительно очень неприятный. При этом считается, что терпеть головную боль нельзя. А что делать, если заболела голова, а под рукой нет аптечки? Терапевт Талдомской больницы Алексей Русаков перечислил приёмы, которые помогут снять головную боль без лекарств.
Унять головную боль поможет массаж. Сначала воздействовать надо на точки входа лимфы в тело — переднюю поверхность грудной клетки.
Затем нужно грубо помассировать всю шею и голову, включая уши. И напоследок нужно поделать наклоны головы и просто пройтись, посоветовал доктор.
Если это не поможет, можно выпить чай или кофе, так как содержащийся в них кофеин тонизирует. А если не надо работать, можно лечь спать — возможно, дело в недосыпе, сказал врач порталу News.ru.
Головная боль — далеко не всегда повод бежать к врачу. Кому-то помогают таблетки, кому-то — средства народной медицины. С последними стоит быть осторожнее. Вот чего точно нельзя делать при головной боли.