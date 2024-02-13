Врач рассказал, как восстановить зрение во сне

Как работают ночные линзы

Ночные линзы имеют жёсткую структуру со специальной геометрией, которая легко изменяет форму роговицы и аккуратно устраняет кривизну. Процесс проходит незаметно для пациента — без боли и дискомфорта.

Регулярное использование ночных линз активирует в глазу эффект «тканевой памяти». Роговица дольше сохраняет правильную форму даже после снятия линз.

Уже после первой ночи дневное зрение восстанавливается на 70–75%. Для достижения полного эффекта обычно требуется около месяца.

На первых порах линзы следует надевать каждую ночь. Если терапия показывает устойчивый результат, частоту ношения можно снизить до одного раза в 2–3 ночи.

Кому можно носить ночные линзы

Ортокератологические линзы подходят взрослым и детям старше 7 лет.

Причём у детей и подростков метод показывает действительно впечатляющие результаты — считается, что это самый эффективный способ торможения прогрессирования близорукости. Главное, чтобы сам ребёнок был мотивирован носить линзы и ответственно относился к лечению.

Для взрослых ночные линзы — это альтернатива лазерной коррекции зрения.

Кому не подойдут ночные линзы

У ортолинз есть противопоказания. Из основных:

воспалительные заболевания органов зрения,

новообразования,

единственный видящий глаз,

неврологические или психические расстройства у пациента.

Наверняка определить, подойдут ли ночные линзы именно вам, сможет только офтальмолог — после осмотра и тщательной диагностики.

Плюсы и минусы ночных линз

Однозначный плюс — возможность вести полноценную жизнь, не зависеть от очков и мягких линз, не прибегая при этом к операции. Например, пациент сможет заниматься любыми видами спорта.

При этом у человека сохраняется возможность выбора. В любой момент можно вернуться к очкам или сделать лазерную коррекцию (нужно только будет сделать небольшой перерыв после ношения ортолинз).

Есть даже финансовая выгода: не надо часто тратиться на новые очки или постоянно заказывать контактные линзы. А ещё — ограничивать ребёнка в выборе спортивных секций или кружков, где сниженное зрение может оказаться противопоказанием.

К недостаткам ночных линз можно отнести сравнительно продолжительный период подбора. В среднем процесс занимает месяц, однако точные сроки варьируются в зависимости от степени близорукости, целей и задач терапии.

Ночные линзы, как и обычные, требуют от пациента определённого уровня самодисциплины. Их нужно ежедневно мыть специальным раствором, хорошо просушивать, следить за временем ношения (оно должно быть не менее 8 часов), не использовать после истечения срока годности.

Пациентам требуется диспансерное наблюдение — для дополнительного контроля правильности ношения линзы, её качества, деформации и целостности, а также оценки динамики лечения.

Безусловно, потребуется время и на то, чтобы в принципе привыкнуть к таким линзам.

Даже после успешного подбора и при отсутствии жалоб офтальмолога всё равно придётся посещать регулярно, минимум два раза год, заключил доктор.