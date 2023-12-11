Врач рассказал, когда люди часто бегают по-маленькому

По словам специалиста, в норме взрослый человек мочится примерно 6–10 раз за сутки. Если частые позывы в туалет мешают привычному ритму жизни, сопровождаются болями, изменением цвета мочи, наличием в ней крови или необычного запаха — стоит обратиться к врачу.

Учащённое мочеиспускание может быть симптомом многих патологий. Среди них — цистит, синдром болезненного мочевого пузыря, гиперактивный мочевой пузырь, простатит, аденома предстательной железы, сужение мочеиспускательного канала или даже рак мочевого пузыря.

Если у вас нет острого состояния, то стоит начать с составления дневника мочеиспусканий. Скачайте его в интернете и заполняете в течение трёх дней, посоветовал эксперт. Далее стоит сдать анализ мочи и тогда уже отправляться на приём к врачу. Специалист выявит причины и назначит лечение.

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