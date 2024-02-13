Врач рассказал, когда смех — признак серьёзной болезни
Болезни, на которые указывает смех
Врач назвал болезни, на которые может указывать беспричинный, неуместный или слишком частый смех.
Эпилепсия
В редких случаях эпилепсия может проявляться внезапными приступами хихиканья, обычно без какой-либо причины. Их ещё называют геластическими приступами. Вызывает их опухоль (гамартома) в определённых частях головного мозга, объяснил невролог порталу «Доктор Питер».
Синдром Ангельмана
Это редкое заболевание встречается у одного из 12 000–20 000 человек. Характеризуется не только приступами внезапного смеха, но и общей задержкой психического развития. Также у больного нарушается сон, наблюдаются припадки, хаотические движения. Заболевание связано с генетической аномалией в 15-й хромосоме.
Псевдобульбарный аффект
Человек с псевдобульбарным аффектом (ПБА) может как внезапно засмеяться, так и заплакать. Повод для таких эмоций при этом может быть ничтожным. Выражение эмоций не облегчает состояние больного. И что самое главное — он не может контролировать длительность приступов.
ПБА может появиться у людей со следующими проблемами:
- болезнь Паркинсона;
- рассеянный склероз;
- черепно-мозговая травма;
- болезнь Альцгеймера;
- инсульт;
- опухоль головного мозга;
- боковой амиотрофический склероз.
Инсульт
Неконтролируемый и беспричинный смех в очень редких случаях может быть симптом инсульта. Один из таких случаев описан французскими специалистами из Университета Руана. В их статье говорится о 57-летнем пациенте, который поступил в отделение неотложной помощи через 2 часа после внезапного онемения левой части тела (гемипареза). Этому предшествовал патологический смех. Магнитно-резонансная томография головного мозга, выполненная через 2 дня после поступления, подтвердила, что у мужчины случился инсульт.
Но эксперты подчёркивают, что это достаточно редкий симптом, так что если вам вдруг стало смешно, это ещё не повод вызывать скорую. И всё же инсульт может произойти в довольно неожиданных ситуациях — например, после чихания. Как правильно чихать, чтобы не умереть, мы рассказывали здесь.