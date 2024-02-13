Здоровье
Опубликовано 13 февраля 2024, 05:00
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Врач рассказал, когда смех — признак серьёзной болезни

Смех продлевает жизнь, часто говорят люди. Хорошее настроение может и хорошо сказывается на здоровье, но в некоторых редких случаях смех — симптом тяжёлого недуга. Например, он может быть предвестником инсульта. В медицинских статьях описаны случаи, когда перед инсультом у человека начинался неконтролируемый и неуместный смех, рассказал невролог ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Сергей Оськин.
Врач рассказал, когда смех — признак серьёзной болезни
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Болезни, на которые указывает смех

Врач назвал болезни, на которые может указывать беспричинный, неуместный или слишком частый смех.

Эпилепсия

В редких случаях эпилепсия может проявляться внезапными приступами хихиканья, обычно без какой-либо причины. Их ещё называют геластическими приступами. Вызывает их опухоль (гамартома) в определённых частях головного мозга, объяснил невролог порталу «Доктор Питер».

Синдром Ангельмана

Это редкое заболевание встречается у одного из 12 000–20 000 человек. Характеризуется не только приступами внезапного смеха, но и общей задержкой психического развития. Также у больного нарушается сон, наблюдаются припадки, хаотические движения. Заболевание связано с генетической аномалией в 15-й хромосоме.

Псевдобульбарный аффект

Человек с псевдобульбарным аффектом (ПБА) может как внезапно засмеяться, так и заплакать. Повод для таких эмоций при этом может быть ничтожным. Выражение эмоций не облегчает состояние больного. И что самое главное — он не может контролировать длительность приступов.

ПБА может появиться у людей со следующими проблемами:

  • болезнь Паркинсона;
  • рассеянный склероз;
  • черепно-мозговая травма;
  • болезнь Альцгеймера;
  • инсульт;
  • опухоль головного мозга;
  • боковой амиотрофический склероз.

Инсульт

Неконтролируемый и беспричинный смех в очень редких случаях может быть симптом инсульта. Один из таких случаев описан французскими специалистами из Университета Руана. В их статье говорится о 57-летнем пациенте, который поступил в отделение неотложной помощи через 2 часа после внезапного онемения левой части тела (гемипареза). Этому предшествовал патологический смех. Магнитно-резонансная томография головного мозга, выполненная через 2 дня после поступления, подтвердила, что у мужчины случился инсульт.

Но эксперты подчёркивают, что это достаточно редкий симптом, так что если вам вдруг стало смешно, это ещё не повод вызывать скорую. И всё же инсульт может произойти в довольно неожиданных ситуациях — например, после чихания. Как правильно чихать, чтобы не умереть, мы рассказывали здесь.

Автор:Сергей Свешников
Редакция
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