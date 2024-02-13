Врач рассказал, когда смех — признак серьёзной болезни

Болезни, на которые указывает смех

Врач назвал болезни, на которые может указывать беспричинный, неуместный или слишком частый смех.

Эпилепсия

В редких случаях эпилепсия может проявляться внезапными приступами хихиканья, обычно без какой-либо причины. Их ещё называют геластическими приступами. Вызывает их опухоль (гамартома) в определённых частях головного мозга, объяснил невролог порталу «Доктор Питер».

Синдром Ангельмана

Это редкое заболевание встречается у одного из 12 000–20 000 человек. Характеризуется не только приступами внезапного смеха, но и общей задержкой психического развития. Также у больного нарушается сон, наблюдаются припадки, хаотические движения. Заболевание связано с генетической аномалией в 15-й хромосоме.

Псевдобульбарный аффект

Человек с псевдобульбарным аффектом (ПБА) может как внезапно засмеяться, так и заплакать. Повод для таких эмоций при этом может быть ничтожным. Выражение эмоций не облегчает состояние больного. И что самое главное — он не может контролировать длительность приступов.

ПБА может появиться у людей со следующими проблемами:

болезнь Паркинсона;

рассеянный склероз;

черепно-мозговая травма;

болезнь Альцгеймера;

инсульт;

опухоль головного мозга;

боковой амиотрофический склероз.

Инсульт

Неконтролируемый и беспричинный смех в очень редких случаях может быть симптом инсульта. Один из таких случаев описан французскими специалистами из Университета Руана. В их статье говорится о 57-летнем пациенте, который поступил в отделение неотложной помощи через 2 часа после внезапного онемения левой части тела (гемипареза). Этому предшествовал патологический смех. Магнитно-резонансная томография головного мозга, выполненная через 2 дня после поступления, подтвердила, что у мужчины случился инсульт.

Но эксперты подчёркивают, что это достаточно редкий симптом, так что если вам вдруг стало смешно, это ещё не повод вызывать скорую. И всё же инсульт может произойти в довольно неожиданных ситуациях — например, после чихания. Как правильно чихать, чтобы не умереть, мы рассказывали здесь.