Врач рассказал о неожиданной побочке вейпов

«Негативное влияние электронных систем для испарения табака обусловлено следующими веществами: никотин, пропилен гликоль, глицерол, альдегиды, никель, хром», — объяснил врач в беседе с порталом RuNews24.

По словам Ромасова, конкретно никотин способен провоцировать ментальные нарушения, в частности, у людей в возрасте от 10 лет до 21 года. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в 2022 году в журнале JCHIMP.

В системах нагревания табака также используются специальные вещества для создания ароматов — альдегиды. Они содержат никель и хром, которые повреждают лёгкие и сердечно-сосудистую систему, из-за чего проявление ментальных проблем усиливается.

Как влияют на мозг энергетики

В энергетиках опасность для нервной системы представляет прежде всего кофеин. Его действие усиливают таурин и глюконолактон, в результате чего механизмы «торможения головного мозга» перестают нормально работать. Появляются проблемы со сном.

Кроме того, из-за энергетиков в кровь поступает слишком много дофамина — гормона удовольствия. Это делает человека зависимым.

«Существует строгая дозировка энергетических напитков: не более одной банки за раз и не более двух банок в сутки», — подчеркнул врач.

Если вейпить каждый день, могут появиться и проблемы с зубами, предупреждала ранее стоматолог-терапевт «СМ-Стоматологии» Алина Болатаева. Подробнее о влиянии электронок на зубы — здесь.