Назван овощ, который необходим всем людям после 50 лет

По словам специалиста, капуста самых разных видов для людей после 50 лет будет очень полезна. Этот овощ снижает риски развития онкологии благодаря большому количеству витаминов и антиоксидантов. А ещё в капусте много клетчатки, которая полезна для кишечника.

Любая капуста поможет снизить уровень сахара и холестерина в крови и уменьшить уровень тяжёлых металлов. Также овощ богат холином, который нужен для умственной деятельности.

Помимо этого, капуста понижает риск развития женских болезней мочеполовой системы, улучшает гормональный фон и укрепляет иммунитет. Полезно есть её в любом виде, подчеркнул Гинзбург.

Кстати, квашеная капуста ещё и от депрессии спасёт.