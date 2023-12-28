Здоровье
21:20, 28 декабря 2023
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Назван овощ, который необходим всем людям после 50 лет

Капуста — всем известный и доступный овощ. Правда, некоторые несправедливо обходят его стороной, отдавая предпочтения более «элитным» продуктам. Между тем в капусте, причём независимо от вида, куча пользы. Да и вариантов блюд, которые из неё можно приготовить, тоже множество. Всё о пользе капусты «Вечерней Москве» рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Назван овощ, который необходим всем людям после 50 лет
© Freepik

По словам специалиста, капуста самых разных видов для людей после 50 лет будет очень полезна. Этот овощ снижает риски развития онкологии благодаря большому количеству витаминов и антиоксидантов. А ещё в капусте много клетчатки, которая полезна для кишечника.

Любая капуста поможет снизить уровень сахара и холестерина в крови и уменьшить уровень тяжёлых металлов. Также овощ богат холином, который нужен для умственной деятельности.

Помимо этого, капуста понижает риск развития женских болезней мочеполовой системы, улучшает гормональный фон и укрепляет иммунитет. Полезно есть её в любом виде, подчеркнул Гинзбург.

Кстати, квашеная капуста ещё и от депрессии спасёт.

Автор:Анна Рожкова
Редакция
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