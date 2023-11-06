Врач рассказал, почему голова может болеть по вечерам

Почему же голова начинает болеть именно вечером? Часто дело действительно в усталости организма — психоэмоциональной или физической, рассказал «Доктору Питеру» врач-невролог, врач первой квалификационной категории «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Кирилл Алмазов. В первом случае причиной может стать долгая работа за компьютером или тяжёлая умственная. Во втором — активные занятия спортом именно в вечернее время.

Также головная боль появляется при стрессе, в том числе и хроническом. А переизбыток информации только усугубит ситуацию. Между тем многие после рабочего дня любят посидеть в телефоне.

Часто боль появляется из-за того, что человек мало спит или отдыхает.

Другая группа причин напрямую связана с условиями, в который человек проводит день. Например, душно в помещении или он вынужден вдыхать пары химических веществ — красок, растворителей и прочее.

При этом головная боль сопровождает и серьёзные заболевания — к примеру, опухоль мозга.