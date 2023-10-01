Врач рассказал, почему раком всё чаще болеют молодые. Дело не в вас
Международная команда учёных пришла к выводу, что онкологические заболевания начали чаще выявлять у тех, кому ещё нет и 50. Пятый канал узнал у российского врача-онколога, к. м. н., старшего научного сотрудника Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгения Черёмушкина, с чем это может быть связано. И оказалось, что дело не в том, что люди стали меньше о себе заботиться — есть и более глобальные факторы.
По словам онколога, на рост заболеваний повлияли очень быстрое изменение внешней среды и методов воздействий на человека. При этом речь не только о раке, но и о болезнях нервной, иммунной и эндокринной систем, разных видов аллергии, проблем с лишним весом.
Черёмушкин отметил, что клетки рассчитаны на определённое количество делений, ограничены и ресурсы стволовых клеток.
«Внедряя в жизнь всё новое, нужно задумываться о том, как человек отреагирует на такую скорость изменений внешней среды», — сказал он.
А как это отразится на человеке и что будет дальше, достоверно сложно.
«Мы настолько быстро меняем среду, не оглядываясь назад, что начинаем бить в набат, когда опухоли, которые раньше не встречались, начинают появляться. Например, рака желудка у ребенка не было не так давно, поэтому, что будет дальше, можем только догадываться», — объяснил врач.