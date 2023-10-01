Врач рассказал, почему раком всё чаще болеют молодые. Дело не в вас

По словам онколога, на рост заболеваний повлияли очень быстрое изменение внешней среды и методов воздействий на человека. При этом речь не только о раке, но и о болезнях нервной, иммунной и эндокринной систем, разных видов аллергии, проблем с лишним весом.

Черёмушкин отметил, что клетки рассчитаны на определённое количество делений, ограничены и ресурсы стволовых клеток.

«Внедряя в жизнь всё новое, нужно задумываться о том, как человек отреагирует на такую скорость изменений внешней среды», — сказал он.

А как это отразится на человеке и что будет дальше, достоверно сложно.

«Мы настолько быстро меняем среду, не оглядываясь назад, что начинаем бить в набат, когда опухоли, которые раньше не встречались, начинают появляться. Например, рака желудка у ребенка не было не так давно, поэтому, что будет дальше, можем только догадываться», — объяснил врач.