Врач рассказал, сколько ждать после родов, чтобы сделать пластику

Основные проблемные места у родивших женщин — живот, молочные железы и избыточные локальные жировые отложения, рассказал ведущий пластический хирург, к.м.н., профессор МАПО, заведующий отделением пластической хирургии клиники «АБИА» Адмакин.

Чтобы скорректировать эти места, нужны объёмные операции, требующие немалой подготовки, отметил врач. Например, операцию на животе и липосакцию можно делать не ранее чем через год после родов, так как именно в это время гормональный фон меняется особенно активно.

Перед операцией на молочных железах стоит выждать минимум год после того, как у женщины закончился период лактации, добавил эксперт в разговоре с изданием «Доктор Питер».

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