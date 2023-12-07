Врач рассказал, сколько времени больной с ОРВИ будет заражать других
Когда один из членов семьи подхватывает ОРВИ, остальные тоже рискуют заразиться. Чтобы этого не произошло, важно соблюдать правила профилактики. Хорошая новость: делать это можно только, пока больной заразен. Сколько дней больной разносит бациллы, рассказал врач-инфекционист, к. м. н., доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Пирогова Иван Коновалов.
Сколько дней заразен человек с ОРВИ
Правила профилактики всем, кто находится рядом с больным ОРВИ, нужно обязательно соблюдать первые 3–5 дней после появления у него первых симптомов болезни, сказал Коновалов. Это то самое время, когда больной выделяет максимальное количество вирусов.
Спустя 5–7 дней он уже фактически не заразен. Даже если у него ещё есть насморк и лёгкий кашель — это всего лишь остаточные симптомы. Когда речь идёт о детях, их в таком состоянии уже выписывают в детский сад или школу, отметил инфекционист.
Другое дело, когда кашель не проходит 10–14 дней. Возможно, причиной вовсе не простуда, а другие болезни — коклюш, хламидийная или микоплазменная инфекции. Чтобы поставить точный диагноз, нужно обследоваться дополнительно, отметил врач.
Как не заболеть, если дома кто-то простужен
Какую бы заразу ни подхватил ваш домочадец — ОРВИ, грипп или ковид — по возможности больного и здоровых людей в квартире стоит разобщить.
Самый идеальный вариант — выделить простуженному отдельную комнату. Первые несколько дней нужно надевать маску каждый раз, когда в комнату кто-то входит. Причём средство защиты нужно и больному, и тому, кто к нему пришёл.
Что ещё важно:
- регулярные проветривания,
- влажная уборка помещений.
Дело в том, что вирусы могут проникать в организм и контактным путём — с грязных поверхностей через руки на слизистую носа, рта и глаз, сказал врач «Аргументам и фактам».