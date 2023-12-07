Врач рассказал, сколько времени больной с ОРВИ будет заражать других

Сколько дней заразен человек с ОРВИ

Правила профилактики всем, кто находится рядом с больным ОРВИ, нужно обязательно соблюдать первые 3–5 дней после появления у него первых симптомов болезни, сказал Коновалов. Это то самое время, когда больной выделяет максимальное количество вирусов.

Спустя 5–7 дней он уже фактически не заразен. Даже если у него ещё есть насморк и лёгкий кашель — это всего лишь остаточные симптомы. Когда речь идёт о детях, их в таком состоянии уже выписывают в детский сад или школу, отметил инфекционист.

Другое дело, когда кашель не проходит 10–14 дней. Возможно, причиной вовсе не простуда, а другие болезни — коклюш, хламидийная или микоплазменная инфекции. Чтобы поставить точный диагноз, нужно обследоваться дополнительно, отметил врач.

Как не заболеть, если дома кто-то простужен

Какую бы заразу ни подхватил ваш домочадец — ОРВИ, грипп или ковид — по возможности больного и здоровых людей в квартире стоит разобщить.

Самый идеальный вариант — выделить простуженному отдельную комнату. Первые несколько дней нужно надевать маску каждый раз, когда в комнату кто-то входит. Причём средство защиты нужно и больному, и тому, кто к нему пришёл.

Что ещё важно:

регулярные проветривания,

влажная уборка помещений.

Дело в том, что вирусы могут проникать в организм и контактным путём — с грязных поверхностей через руки на слизистую носа, рта и глаз, сказал врач «Аргументам и фактам».